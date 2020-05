Commissione Ue: verrà garantito il diritto al rimborso per i voli cancellati

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La Commissione europea farà rispettarein merito alla garanzia per i passeggeri di poter scegliere il rimborso pieno del biglietto aereo invece dei voucher in caso di voli cancellati durante la crisi da Coronavirus.A ribadirlo sono stati i portavoce dell'organo esecutivo dell'Ue durante un un briefing online per la stampa. "Due settimane fa – ha ricordato Christian Wigand, portavoce per gli Affari giuridici – lae inviato delle lettere a tutti gli Stati membri per garantire che la legislazione Ue sia rispettata. Nelle lettere, si spiegava come usare i voucher, e" su possibili violazioni delle norme sui diritti dei passeggeri."Ad oggi, che stiamo analizzando, e stiamo aspettando le altre. Non esiteremo ad agire per assicurare il pieno rispetto" della legislazione Ue, ha concluso il portavoce."Le: se comprano un biglietto e la compagnia aerea annulla il volo, hanno diritto al rimborso o al re-routing (un'opzione difficilmente praticabile in questo caso), e, che possono pero' essere corretti" e resi più interessanti", per esempio "accompagnandoli con un'assicurazione contro il fallimento della compagnia, rendendoli trasferibili o ancora aumentandone il termine di validità. Comunque,", ha spiegato il portavoce per Salute e Trasporti, Stefan de Keersmaecker.Il portavoce ha poi precisato che(Italia, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Spagna, Croazia, Lussemburgo, Malta, Polonia e Olanda) fanno parte del gruppo di 13 avvisati del rischio di una procedura d'infrazione. Gli altri due Stati membri che hanno risposto, pur non rischiando procedure, sono la Germania e la Finlandia.29-05-2020 07:35