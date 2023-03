Commercialisti: Turi: i requisiti di sostenibilità indispensabili dal 2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Da tempo si parla di(Environment, Social e Governance) che rappresentanoche avremo ben presenti nei prossimi anni. C'è già unache prevede, a partire dal 2024, che le aziende più importantidovranno avere isia nella nota integrativa sia nella relazione della gestione". Lo ricorda, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il forum organizzato dalla Commissione di Studio ESG dell', svoltosi questa mattina presso la sede di Palazzo Calabritto."Lead adottare i sistemi ESG - ha sottolineato -. In Italia il tessuto imprenditoriale è costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, che avvertono i concetti di ESG con una minore importanza rispetto a quelle di grosse dimensioni, è quindi indispensabile che si preparino per restare attrattive e competitive sul mercato".Secondo(consigliere delegato dell'Ordine di Napoli con delega alla Commissione ESG) "laè diventata un, l'Europa ha deciso e non si tornerà indietro. E' una grande opportunità per i professionisti che hanno il compito di accompagnare le imprese verso una. Quindi non più un greenwashing, una ‘semplice' pulizia dei bilanci ma una vera ricerca della sostenibilità anche per le piccole e medie imprese".(direttore generale della Banca di Credito Popolare) ha sottolineato che "l'istituto di credito è già impegnato verso le tematiche di sostenibilità ispirate ai valori ESG, una transizione importante sotto il profilo climatico e ambientale. A sostegno delle piccole, medie e grandi imprese che oramai devono misurarsi con le tematiche della sostenibilità la, che consiste nel conseguimento di quegli obiettivi inseriti nel piano strategico 2023- 2025".A favore della, che si caratterizza nel daree una grandissima competitività, si è espressa(Of Counsel Studio Pavia e Ansaldo): "Quello che sta accadendo a livello comunitario è straordinario, unache parte dalla finanza per poi ricadere sull'economia reale. Oggi essere sostenibili vuol dire fare un'auto analisi per integrare i fattori ESG nel business model e prepararsi per un'evoluzione dei mercati che richiede un importante approccio per l'attrazione degli investimenti. Gli ESG Loan e i Green Bond sono straordinari strumenti. Le aziende, se sostenibili, per quotarsi in Borsa avranno dei rating molto più importanti".Per(professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università del Sannio) "c'è unaal tema della sostenibilità sotto ogni profilo. Tuttavia, non sempre il concetto di sostenibilità viene percepito concretamente sul piano dei mercati finanziari e dei consumi. Laper avere prodotti più sostenibili rispetto ad altri che lo sono di meno manca. Dunque, èe di comunicazione efficace e sistemica per rendere edotti sul tema i consumatori ".Che il concetto di sostenibilità debba assolutamente entrare a fare parte della, e sul ruolo fondamentale dei commercialisti a tale scopo, non ha dubbi(presidente della Commissione ESG dell'Odcec partenopeo): "Presto arriveremo a doverche rilevino tutti i criteri relativi all'ambiente, alla parte social e alla parte governance. La sostenibilità sarà un fattore essenziale per gli investimenti, attivando una serie di meccanismi che divenuti sinergici tra loro renderanno le aziende non solo più competitive ma anche appetibili sia per quanto riguarda l'attrazione di capitali sia come finanziabilità da parte delle banche".All'incontro hanno partecipato anche Ada Rosa Balzan (fondatrice e amministratore delegato di ARB S.B.P.A. Sustainability Consulting), Antonio Minervini (presidente del Comitato Scientifico della Commissione E.S.G. – Environmental, Social and Governance), Alessandro Di Ruocco (presidente R.d.r. Spa Società Benefit e presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione degli Industriali di Napoli) e Antonio Marciano (segreteria del presidente della Regione Campania).16-03-2023 20:24