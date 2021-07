Commercialisti, Moretta: "Sud punti su export per essere protagonista della ripresa "

(Teleborsa)

"Sostenere le imprese, tutelare il Made in Italy e accompagnare le aziende nei processi di internazionalizzazione in uno scenario economico che a causa della pandemia mostra tante incognite ma che prospetta anche grandi opportunità di ripresa: l'Italia può e deve essere protagonista e lo deve fare con la forza delle sue imprese e del suo know how. Un ruolo decisivo può arrivare dal Sud, che deve essere determinante nella ripresa aumentando la quota export ascrivibile alle Regioni del Mezzogiorno". È quanto afferma, presentando il, che si terrà domani, sabato 17 luglio 2021 dalle 10.30 all'Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno a Ischia. Al forum interverranno"Nel, superiori al record del 2019, quindi pre pandemia. La strada è tracciata – sottolinea– e il Sud la sta seguendo, con una crescita del 3,8%: sono dati incoraggianti che vanno consolidati. In questo contesto i commercialisti rivestono un ruolo fondamentale di accompagnamento alle aziende e e di sostegno concreto all'internazionalizzazione, con figure specialistiche in grado di affiancare le imprese nei percorsi verso l'estero. La professione è da tempo al lavoro per implementare la propria formazione come consulenti delle imprese che guardano all'estero e nello sviluppo di modelli di business adeguati all'internazionalizzazione".Alla manifestazione – fa sapere l'Odcec di Napoli in una nota – parteciperanno anche, sindaco di Lacco Ameno;presidente Ice;, ceo Simest;, ceo Infratel;, chief Mid Market Officer Sace;, Gruppo Seda - presidente Fondazione Mezzogiorno. Alla sessione pomeridiana, introdotta daRettore dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, interverrannocomponente Cndcec Consigliere delegato all'internazionalizzazione; Antonio, presidente cda Feudi di San Gregorio;, Pastificio G. Di Martino;, De Simone Fratelli;, Componente cda La Doria;, presidente Gruppo Industriale Tecno;ceo Palazzo Caracciolo Industria Alberghiera;, presidente Convention Bureau Napoli;, vicepresidente Pianoforte Holding - Yamamay e Carpisa; Giancarlo Lanna, componente cda Adler Sia - Automotiv e Aero Spaziale; Achille Coppola, consigliere segretario Cndcec, Edoardo Imperiale, direttore generale di Campania Digital Innovation Hub - Confindustria.