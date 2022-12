Commercialisti a confronto con Agenzia Entrate per fronteggiare valanga di cartelle in arrivo

(Teleborsa)

Nel 2022,e norme emergenziali, sono state(cartelle) e nelle prossime settimane. A preoccupare i commercialisti è l'per i quali dovranno interagire con i funzionari dell'Amministrazione finanziaria per chiarire la posizione dei contribuenti ed evitare contenziosi.Nel corso degli ultimi anni, soprattutto a seguito della pandemia, laè stata resa sempre. Sono stati introdotti canali digitali e strumenti informatici ad esclusivo utilizzo del contribuente, con lo scopo dicon l'Amministrazione finanziaria, evitando il sovraffollamento degli uffici. Ma questo obiettivo è stato raggiunto in modo ancora non soddisfacente, perché per l'utilizzo ottimale di questi strumentidi tutte le funzionalità disponibili da parte di intermediari e contribuenti, e anche perché icon gli Uffici territoriali. A ciò si aggiunga la mancanza di organico dell'Agenzia delle entrate su base nazionale.Per tale ragione,e lahanno deciso di realizzare un momento dicongiunto, con specifico riguardo agli strumenti informatici dell'Agenzia delle Entrate a disposizione del commercialista e del contribuente. L'evento si terràa Roma."Questo incontro ha come scopo principale quello di illustrate e divulgare, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, le funzionalità degli strumenti digitali attualmente disponibili: da quelli più semplici, molto utili alla risoluzione dei problemi quotidiani, a quelli più complessi - come CIVIS - ormai sempre più centrale nell'operatività della vita professionale", spiega, responsabile area fiscale dell'Odcec di Roma, aggiungendo che l'evento "sarà anche l'occasione per esplorare spunti e idee per il superamento delle criticità esistenti, in un'ottica di mutua e costruttiva collaborazione"., presidente dell'Odcec di Roma, rcorda che "iIl Consiglio dell'Ordine ha ripetutamente interloquito con la Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate per illustrare le esigenze dei Commercialisti e far comprendere il ruolo fondamentale che essi svolgono nell'applicazione dei tributi. È stato anche costituito un tavolo di coordinamento con gli altri Ordini del Lazio per individuare criticità generalizzate e possibili soluzioni. Inoltre, è stato istituito un osservatorio permanente composto da colleghi che stanno monitorando il livello dei servizi e proponendo interventi migliorativi".All'evento interverranno anche, vicedirettore e Capo Divisione Servizi Agenzia delle Entrate;, direttrice regionale Lazio Agenzia delle Entrate;, capo settore Servizi Direzione Regionale Lazio Agenzia delle Entrate;, direttrice Ufficio Territoriale di Roma 6 Agenzia delle Entrate;dell'Osservatorio Servizi dell'Agenzia delle Entrate per gli Iscritti dell'Odcec di Roma.01-12-2022 19:48