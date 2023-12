Come investire sull'ambiente attraverso l'arte: la mostra fotografica di Claudio Orlandi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Quando si parla diil messaggio rischia spesso di rimanere vago, senza un vero e proprio focus su cosa c'è bisogno di porre in essere per un futuro migliore e sostenibile. D'altronde lo stesso concetto dipuò essere declinato in vari modi. Insomma, spesso ci sono molte parole e poca sostanza. Il problema nasce proprio da questache porta le aziende a parlare di ambiente senza proporree azioni concrete.Si fa un discorso differente, invece, quando un progetto presenta quelle caratteristiche di, affronta un tema particolare e lo descrive con gli strumenti che ha a disposizione. È il caso didel fotografoche prende in esame il problema dell'alpini.Sono 15 anni che Claudio Orlandi porta avanti il progetto fotografico, immortalando iattualmente ricoperti da, indispensabili per prevenire parte dei danni della crisi climatica. Il suo è un tentativo diportato avantiUn progetto che Fineco ha sposato e dal quale nasce la nuova mostra di Claudio Orlandi visitabile algià a partire dallo scorso 15 novembre. Il percorso all'interno del Fineco Center si articola in unadella situazione dei ghiacciai alpini, uno spunto per riflettere sulla condizione del nostro pianeta in questo delicato momento storico e le conseguenze che la crisi climatica comporta nello specifico.Un'iniziativa che rientra nell'ambito dei, una serie di iniziative gratuite durante le quali è possibile approfondire l'approccio della Banca agli investimenti. Stiamo parlando quindi di unper sensibilizzare su temi ambientali localizzati, ma dalla portata globale, come quello dell'arretramento dei ghiacciai.12-12-2023 19:46