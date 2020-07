Coldiretti, vacanza in agriturismo "cult" dell'estate 2020

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La vacanzadell'estateè in agriturismo dove è possibile trascorrere le giornate in sicurezza nelle campagne tra verde ed enogastronomia senza rischiare gli affollamenti. Lo afferma Coldiretti nel sottolineare cheè leader mondiale nel turismo rurale condiffuse lungo tutta la Penisola. Gli agriturismi spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.Dalcon i piedi sull'erba, all'agri-aperitivo a bordo piscina o tra i filari, ma c'è anche chi si è attrezzato per ospitare i commensali nel granaio o sulle balle di fieno nell'aia o ha organizzato cene romantiche tra i vigneti tra le diverse proposte per l'estate 2020 segnata dall'che spinge verso il turismo di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentreGli agriturismi nel nostro Paese conmila posti a tavola possono dunque contribuire – sottolinea Coldiretti – evitare il pericoloso rischio di affollamenti nelle località turistiche più battute. A far scegliere l'agriturismoè certamente l'opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all'aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei14-07-2020 10:05