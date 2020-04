Coldiretti, con lockdown un milione di nuovi poveri

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Da inizio lockdown sonoche hannoal sostentamento della famiglia.che sottolinea come la perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, a due mesi dalla chiusura del Paese per l'emergenza Covid-19, ha portato a ungestiti con i fondi Fead e distribuiti da associazioni come la, condel Paese.Fra i nuovi poveri – sottolinea la Coldiretti – ci sono, piccoli commercianti o artigiani, persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come purePresso i centri di distribuzione dei pacchi alimentari e alle mense della solidarietà si presentano pe ai centralini arrivano decine di telefonate al giorno con richieste di aiuto perché padri e madri non sanno come sfamare i figli e si vergognano di trovarsi per la prima volta in questo tipo di difficoltà.Unaper mangiare. Le situazioni di difficoltà sono diffuse lungo tutta la Penisola ma lecon il 20% degli indigenti che si trova in Campania, il 14% in Calabria e l'11% in Sicilia, ma situazione diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l'emergenza sanitaria, secondo gli ultimi dati Fead.per rafforzare gli interventi sul piano alimentare a chi si trova in difficoltà. In campo molte organizzazioni attive nella distribuzione degli alimenti e circa diecimila strutture periferiche (mense e centri di distribuzione) promosse da quasi 200 istituzioni caritatevoli impegnate nel coordinamento degli enti territoriali ufficialmente riconosciute che si occupa della distribuzione degli aiuti Fead erogati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).attraverso donazioni o pacchi alimentari, anche utilizzando le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori con la spesa sospesa, secondo l'indagine Coldiretti/Ixè.Più di un terzo (36%) lo ha fatto con donazioni via web, il 17% ha usato il telefono, mentre 1 italiano su 4 (25%) si è preoccupato di fare la spesa per anziani e disabili.Una fetta altrettanto importante della popolazione pari al 24% - conclude la Coldiretti - si è dedicato ad acquisto di pacchi alimentari per i bisognosi o aderendo a iniziative di spesa sospesa come quella avviata da Coldiretti nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia.24-04-2020 10:21