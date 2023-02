Coin, Ugo Turi nominato amministratore delegato

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, catena italiana di department store, ha. Il manager entra in carica con effetto immediato. Pochi giorni fa era arrivata la nomina a presidente di Marco Marchi, che è subentrato a Giorgio Rossi.Turi,su diverse aree aziendali, è stato scelto "per guidare - con rapidità e sicura visione - la società nell'attuazione e nel conseguimento degli obiettivi posti dal Piano Industriale, in un momento di grande dinamicità per tutto il mondo retail", si legge in una nota. Il manager ha"Sono grato al consiglio di amministrazione per l'opportunità concessami, un riconoscimento per me e per tutti i manager che hanno creduto e investito in Coin - ha commentato il nuovo AD - Sarà un grande, e che sono certo continuerà a muoversi coeso e motivato con l'obiettivo di far crescere ulteriormente l'azienda, aiutandola ad affrontare e realizzare i nuovi sfidanti progetti che abbiamo in mente".20-02-2023 13:01