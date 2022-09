Cnpr Forum, Fenu (M5s): "Riduzione cuneo fiscale priorità prossimo governo"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "La prima norma che il prossimo governo, qualunque esso sia, dovrà varare è il taglio del cuneo fiscale. Un'azione importante che consentirà di aiutare allo stesso modo aziende e lavoratori in un momento difficile per l'economia mondiale". Lo ha dichiarato il, intervenendo alpromosso dalla"Sappiamo bene quanto sia oneroso il costo di un lavoratore per le aziende e quanto poco resti ad ogni lavoratore in busta paga – ha proseguito–, pertanto, è necessario intervenire per alleggerirlo e ritengo questa una norma sulla quale tutti i partiti, di qualsiasi schieramento, debbano essere concordi. Una delle priorità per il M5s è fissare una soglia minima al salario di ogni lavoratore dipendente, si tratta di giustizia sociale poiché ci sono contratti che prevedono paghe orarie al di sotto della decenza". Parlando delil senatore pentastellato ha affermato che "due terzi dei percettori sono inabili al lavoro e nel complesso i percettori stanno diminuendo perché molti di loro stanno trovando occupazione. Tutti i lavoratori – ha aggiunto – devono sapere che qualsiasi cosa gli accada nella vita lo stato potrà sempre pensare a loro con questo tipo di sostegno. La parte che invece riguarda le politiche attive del lavoro doveva essere gestita in maniera separata e affidata ai centri per l'impiego".Sul fronte delle– ha rimarcato Fenu – "bisogna prendere atto che gran parte dei crediti presenti nelche ammonta a 1.100 miliardi, sono inesigibili poiché appartengono a società fallite o a persone decedute. Per riuscire ad avere una riscossione più efficiente si deve agire in due modi: da un lato consentire il discarico automatico dei crediti che hanno una certa anzianità, prevedendo anche di annullare del tutto quelli divenuti oramai inesigibili; dall'altro avviare una rateazione straordinaria in 10 anni su tutti i debiti pregressi, iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate, senza sanzioni e interessi"."A mio avviso – ha commentato– ritengo necessaria una revisione del sussidio che sia in grado di avvicinare i percettori del reddito al mondo del lavoro. La prossima legislatura dovrà prevedere dei percorsi che semplifichino i processi attuali. Credo che questa sia un'esigenza oggettiva".Il dibattito ha visto poi al centro le, ha parlato dellasottolineando "che senza dubbio ha avuto aspetti positivi come l'istituzione del giudice professionale assunto per concorso, ma mi sarei aspettato di più. Spero che nella prossima legislatura – ha rilevato Cuchel – ci sia lo spazio necessario per modificare e implementare l'autonomia del giudice tributario e che si intervenga per una radicale modifica della mediazione"., ha centralizzato l'attenzione sui"È evidente – ha detto Calì – che la nostra categoria è particolarmente interessata ad avere un'Amministrazione Finanziaria efficiente, concreta, tempestiva e dotata di tecnologie al passo con i tempi. Quindi ben vengano tutte le innovazioni in questo senso, ma chiediamo che le migliorie apportate al sistema possano essere anche al servizio di commercialisti e contribuenti, per rendere il rapporto con Fisco più agile e trasparente".Altro tema al centro dell'attenzione dei professionisti è quello del"All'interno del Magazzino –– ci sono ormai crediti non riscossi che risalgono anche a più di 5 o 10 anni fa, molti di questi crediti sono ormai inesigibili che non verranno mai incassati. È necessario che la politica intervenga quanto prima e trovi una soluzione che svuoti il Magazzino senza vessare i contribuenti e, soprattutto, senza spreco di risorse".Non solo cartelle esattoriali ma anche ilpreoccupa i commercialisti, così come ha dichiarato"Sappiamo che è uno dei problemi più drammatici che attanagliano il Paese in questo momento. Questa situazione – ha detto Caradonna – sta creando gravi problemi al tessuto socio economico italiano e la politica dovrà agire in fretta per aiutare i cittadini ad uscire da questa situazione di recessione"."È impossibile – ha concluso– parlare di semplificazione se non si riuscirà ad eliminare la cosiddetta ‘paura della firma' dei dipendenti pubblici, dei funzionari e dei dirigenti. Solo modificando le leggi in merito alla responsabilità amministrativa e all'abuso d'ufficio sarà possibile dare il via ad una vera semplificazione della Pubblica Amministrazione".16-09-2022 15:05