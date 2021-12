CNH Industrial, "Behind the Wheel": IVECO recupera il tempo perduto con la Carovana Solidale

(Teleborsa)

La citta` di Cantanhede nello stato di Maranha~o, nel nord-est del Brasile, e` stata scelta dail marchio di veicoli commerciali di, per l'. Il progetto – fa sapere CNH Industrial in una nota – sostiene le iniziative culturali, educative e sanitarie che hanno subito un duro colpo durante la pandemia.Nelsi vede Maria, 70 anni, esultante per aver ricevuto le nuove macchine per cucire donate dalla Carovana Solidale, che le permetteranno di confezionare i costumi per il tradizionale festival di danza Tambor de Crioula. Neide, che gestisce un progetto rivolto alla comunita` locale, spiega che la distribuzione dei 300 giocattoli per bambini donati da IVECO in occasione del Natale sara` il momento clou dell'incontro mensile che vede gli abitanti del villaggio trovarsi di nuovo insieme presso il centro sociale. Tra i contributi anche l'intevista a Gilcineia, un'insegnante della Scuola Comunale Fimina dos Santos Barros, che racconta come i suoi alunni oggi abbiano accesso a computer e apparecchiature scientifiche grazie al sostegno della Carovana Solidale.Il– spiega CNH Industrial – si prefigge di aiutare le persone che vivono in situazioni di vulnerabilita` sociale in stati come Bahia, Minas Gerais e Para´. Le citta` e i villaggi di queste zone sono stati selezionati per il bassoQuesto strumento, sviluppato dalle Nazioni Unite, misura i livelli di sviluppo sociale ed economico.