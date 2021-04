Clima, UECOOP: "Auto green superano immatricolazioni benzina per la prima volta"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Per la prima volta in Italia le immatricolazioni di auto ibride ed elettriche, a livello nazionale, sorpassano sia quelle a benzina che scivolano al secondo posto sia quelle diesel che si fermano al terzo, mentre in fondo alla classifica, molto distanziati, restano i mezzi a Gpl e metano. È quanto emerge dall'rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'indagine è stata divulgata in occasione dell'che prevede ilcon un impegno rafforzato nell'ambito dell', alla vigilia delStando ai dati. Il– sottolinea Uecoop – è il risultato deglimessi in campo dal Governo ma è anche il segnale di un cambiamento progressivo e sempre più profondo delle sensibilità di acquisto di famiglie e imprese che sulla scia della prossima rivoluzione green con il Recovery Plan puntano sempre di più alla sostenibilità ambientale e climatica.Le– rileva l'analisi di Uecoop – sono balzate per la prima volta davanti a tutti gli altri tipi di motori, scalando ben tre posizioni negli ultimi cinque anni con il periodo compreso fra gennaio e marzo 2021che ha sfondato il tetto delle 150mila immatricolazioni superando di slancio sia laferma a poco meno di 149mila, con un calo del 4,8%, sia leche superano di poco le 114mila unità (-5,1%). Lontanissime, invece, lecon 26.177 automezzi e quelle a metano con 10.510, seppur in crescita.A incidere sulla diffusione delle auto ibride o elettriche – evidenzia Uecoop – è stata anche la concomitanza con l'da gennaio a marzo. Il mese scorso ha, infatti, segnato il record annuale del costo di un pieno in Italia, fra i più cari al mondo. Se il costo dei carburanti segue sempre in maniera rapidissima l'aumento del prezzo mondiale del petrolio, non altrettanto velocemente retrocede quando le quotazioni scendono.Il sorpasso delle auto green è avvenuto – rileva Uecoop – nonostante il maggior costo rispetto ad altri tipi di motorizzazioni e nonostante la mancanza di un'estesa e capillare rete di colonnine di ricarica. Un limite quest'ultimo compensato in parte dall'incremento dell'che, attualmente, supera agevolmente i 300 chilometri per le 100% elettriche.Infine – conclude Uecoop – la scelta delle imprese di utilizzare veicoli meno inquinanti è incentivata anche dal fatto che sempre più spesso nei capitolati di appalto pubblici e privati vengonomentre lerendono sempre più difficile muoversi con mezzi a motorizzazione tradizionale.21-04-2021 04:57