Clima, Coldiretti: positivo l'appello di Mattarella sulla prevenzione

(Teleborsa) - L'appello del Presidente della Repubblicaa iè importante rispetto a un 2025 che ha vistocon la siccità che continua ad assediare il Sud e i problemi causati dal maltempo dal Centro Nord. Ad affermarlo è lanel commentare le parole del Capo dello Stato in un messaggio inviato all'Assemblea annuale dell'Ania. Un tema particolarmente sentito anche dai cittadini italiani, con quasi uno su due (48%) che dichiara di sentirsi personalmente esposto ai rischi ambientali e climatici, contro il 38% della media Ue, secondo l'ultima indagine Eurobarometro.La prevenzione degli effetti dei, con sistemi di pompaggio per generare anche energia elettrica. La rete di bacini consentirebbe – spiega Coldiretti - di garantire riserve idriche nei periodi di siccità ma anche di limitare l'impatto sul terreno di piogge e acquazzoni sempre più violenti che accentuano la tendenza allo scorrimento dell'acqua nei canali asciutti.L'obiettivo èper la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica, contribuendo anche alla regimazione delle piogge in eccesso e prevenendo il rischio di esondazioni. Un piano subito cantierabile, che permetterebbe di raccogliere pioggia tutto l'anno, limitando l'impatto di piogge intense e prevenendo esondazioni.La garanzia dell'acqua è centrale – conclude Coldiretti – per l'agroalimentare italiano con circa il 41% del valore aggiunto prodotto dal settore che deriva proprio da produzioni irrigue.Ma. Le nuove tecnologie permettono di ottimizzare l'uso delle risorse, come l'acqua, grazie a centraline meteo collegate a satelliti, e di migliorare l'efficienza delle operazioni, riducendo i consumi energetici, grazie all'uso di attrezzature di precision farming. Serve inoltre valorizzare le straordinarie opportunità offerte dalle Tea, le nuove tecniche di evoluzione assistita, con l'obiettivo di metterle a disposizione degli agricoltori italiani ed europei per combattere i cambiamenti climatici e ridurre l'uso di input chimici.02-07-2025 18:31