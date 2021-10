Clima, al via progetto europeo CoCLiCO per mappatura aree costiere a rischio

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Coastal CLimate COre Services, che punta ain Europa, in modo da pianificare l'uso del territorio e mettere in sicurezza le infrastrutture critiche presenti. Il progetto è finanziato dal programma Horizon 2020 con una dotazione dPer l'Italia partecipano, in qualità di unico ente di ricerca, che avrà il compito di fornire le mappe di inondazione da risalita del livello del mare per tutta l'area del Mediterraneo e del Mar Nero.ENEA metterà in campo il suo(fino a 70 metri negli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli), in grado di simulare nel modo più realistico possibile lo scambio d'acqua e calore tra Oceano Atlantico e Mediterraneo e tra Mar Nero e Mediterraneo.I dati ottenuti serviranno acon una particolarei; un'attività che l'ENEA porterà avanti grazie alla collaborazione con Federlogistica.Il potenziale impatto delle inondazioni costiere è una delle principali fonti di preoccupazione per l'Europa perché molte infrastrutture sono situate lungo o in prossimità delle coste. In Italia, ad esempio, oltre a Venezia, sono a rischio molte altre città costiere come Napoli, Cagliari, Palermo, Genova, Livorno e Brindisi."Il livello del mare è destinato ad aumentare di almeno 30-60 cm al 2100 e questo anche se gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico concordati a Parigi saranno raggiunti. E non è tutto. Questo fenomeno proseguirà anche dopo il 2100 a causa del calore in eccesso, prodotto dal riscaldamento globale di origine antropica, assorbito finora dagli oceani, che ammonta a circa il 40% del totale accumulato dal pianeta Terra", spiega, responsabile del Laboratorio di Modellistica Climatica e Impatti dell'ENEA.26-10-2021 16:18