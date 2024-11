Civitavecchia: impulso all'economia del Lazio tra mestieri di una volta e prelibatezze locali

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il porto di Civitavecchia continua a distinguersi come un attore chiave nel settore crocieristico italiano ed europeo. Connel 2023, Civitavecchia è di fatto il principale scalo italiano, posizionandosi anche tra i porti leader in Europa e secondo nel Mediterraneo, superato solo da(3,5 milioni di passeggeri).La capacità di accogliere un volume costante di crocieristi è certamente un segno di stabilità e. A livello regionale, nello specifico, Civitavecchia guida il Lazio con il 99% del traffico crocieristico della regione: questa concentrazione di attività rende il porto una porta di accesso fondamentale al territorio e una piattaforma di grande valore per l'indotto locale. Conche hanno scelto Civitavecchia per imbarcarsi o sbarcare (la località fa parte del bacino mediterraneo che corrisponde al 17% della capacità mondiale per il settore crocieristico, seconda solo ai Caraibi), il porto dà a Civitavecchia un vantaggio non indifferente, portando diretti e consistenti benefici all'economia locale.Economia che gravita - va ricordato - anche attorno alla centralità delle attività di artigianato artistico presenti sul territorio, tutelate e supportate dallache ha promosso la nascita di, grazie al finanziamento per le Reti di Imprese tra Attività Economiche della Regione Lazio, in collaborazione con PromoTuscia. Ilpresso lala città accoglie infatti il terzo: l'obiettivo è valorizzare le botteghe locali, le pregevolezze enogastronomiche che offre il territorio e mettere in dialogo saperi preziosi di un tempo sponsorizzando queste risorse come elementi attrattivi di un turismo più culturale, esperienziale e sostenibile alla scoperta della città della costa laziale.Tra sabato e domenica sono previsti momenti di dialogo e confronto - con dimostrazioni e workshop - tra maestri artigiani locali ed esperti autorevoli per parlare die molto altro, in un viaggio immersivo e altamente arricchente. Il presidente della confederazione Alessio Gismondi ha dichiarato a proposito: "La nostra intenzione è quella di far apprezzare il valore essenziale creato dal lavoro degli artigiani attraverso la mostra delle loro opere e ascoltare la loro voce anche creando momenti di confronto con grandi esperti. Vogliamo dar vita a un contesto stimolante dal quale i visitatori escano arricchiti e che dia risalto all'originalità, al talento e alla passione degli artigiani, a unrealizzare".La volontà di esaltare contemporaneamente le eccellenze enogastronomiche, il genio artistico dei maestri artigiani e le bellezze storico artistiche di Civitavecchia, attraverso iniziative come ie grazie all'impegno di tutti coloro che hanno preso parte a, è alla base della costruzione di unispetto a quello prettamente crocieristico, che vuole fare la differenza in termini di sviluppo sociale e sostenibile.15-11-2024 19:51