Cipess: approvati provvedimenti su politiche coesione, sisma Abruzzo e Fondo NUVV

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nella seduta odierna, ilalla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze e vicepresidente del CIPESSe del segretario del CIPESS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,ha approvato alcuni importanti provvedimenti, fra l'altro, in materia di politiche di coesione.Il Comitato ha deliberato sui seguenti punti: Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Definizione delle modalità operative del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne; Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4 del decreto-legge n.120 del 2021 - annualità 2023; Regione Calabria - Modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020; Regione Siciliana - Modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione delle risorse del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020; Regione Marche - Accordo per la coesione. Modifica degli allegati alla delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 24, riferiti agli interventi finanziati a valere su risorse del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.Il Comitato ha approvato i seguenti punti: Assegnazione di risorse ai fini dell'attuazione del decreto-legge n. 76 del 2024, a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico; Assegnazione di risorse a favore dell'intervento "Demolizione dell'edificio EX INAM e riqualificazione dell'area anche a parcheggio"; Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 – Pagamento contributo per l'assistenza alla popolazione presso strutture alloggiative pubbliche e private; Assegnazione di risorse per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma per l'ambito territoriale "Altri comuni del cratere".Il Comitato ha approvato il riparto del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali (Legge n. 144 del 1999) per l'annualità 2025, nonché la proposta di aggiornamento dei criteri di riparto del predetto fondo che saranno utilizzati a partire dal 2026.23-07-2025 17:38