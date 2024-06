Centromarca: sollecita Governo su politica industriale, investimenti e legalità

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Competitività, innovazione, sostenibilità, legalità: questi gli ambiti su cuiha richiamato l'attenzione del governo nel corso dell'incontro "", promosso alla Triennale di Milano in concomitanza con l'assemblea dell'associazione. "Abbiamo bisogno di una, perché la taglia delle nostre imprese ci penalizza nel mercato globale", ha sottolineato il. "È inoltre fondamentalein particolare quelli destinati alla digitalizzazione e allo sviluppo sostenibile". Nette le considerazioni sulla legalità: "Chi non rispetta le regole, altera la concorrenza e compete in modo sleale. L'illegalità si combatte con leggi chiare e controlli rigorosi, perché il corretto andamento del mercato è elemento d'interesse collettivo".Su questo ventaglio di prioritàportando la voce di un settore fondamentale per l'Italia:(in un mercato Gdo che vale 94 miliardi) e occupano 97mila persone. Una compagine di realtà eccellenti da cuia monte e a valle della loro attività (un quarto del prodotto interno lordo dei soli settori agroalimentare e vitivinicolo). Ogni occupato nell'industria di marca genera sette posti di lavoro nella filiera del largo consumo e dieci complessivi in Italia. L'associazione è impegnata nel contrasto all'introduzione di nuove tasse sui consumi e a qualsiasi ipotesi di rafforzamento di quelle esistenti. "Gli effetti che ne deriverebbero sul potere d'acquisto delle famiglie, sulla dinamica della domanda interna e sui livelli occupazionali sarebbero fortemente negativi", ha rilevato Mutti."Siamo il comparto responsabile che ha evitato - ogni impresa per quanto le era possibile - di scaricare a valle istantaneamente i pesanti aumenti esogeni di costo che in questi anni sono piovuti sui nostri conti economici", ha ricordato Mutti. L'analisi dei bilanci mostra chel'incidenza dei costi sostenuti, dalle industrie aderenti a Centromarca, per l'hanno visto il loro peso aumentareGlisono stati in parte assorbiti nei conti economici e in parte trasferiti a valle con estrema gradualità. Per effetto della crescita dei costi l'utile netto complessivo è calatoA una fase critica per la congiuntura e i mercati l'industria di marca, nel suo insieme, ha risposto mantenendo o potenziando gli investimenti.. Il 63% delle aziende ha aumentato gli impieghi in tecnologie digitali, come le piattaforme di e-commerce, l'intelligenza artificiale e gli strumenti per la gestione dei big data. Oltre il 70% ha aumentato gli stanziamenti destinati alla sostenibilità, con focus sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e sull'adozione di pratiche di economia circolare.L', complessivamente, rappresenta. Il 61%, pari a 276 miliardi di euro, resta all'interno dei confini; il 39%, pari a 174 miliardi di euro, è esportato. I prodotti di marca europei, particolarmente richiesti in tutto il mondo, rappresentano il 33% del saldo commerciale positivo dell'Ue. Investendo 81 miliardi di euro l'anno nell'Unione europea, l'industria dei beni di largo consumo contribuisce significativamente alla competitività e all'innovazione.Alle tavole rotonde di approfondimento che hanno caratterizzato l'incontro: Paolo Barilla(Vicepresidente Gruppo Barilla), Marco Bentivogli (esperto di politiche industriali e del lavoro Base Italia), Mirja Cartia d'Asero (Amministratrice delegata Gruppo 24 Ore), Roberto Leopardi (Group ceo e general manager Bolton), Paolo Magri (Vicepresidente esecutivo Ispi), Mara Panajia (Presidente e amministratrice delegata Henkel Italia), Corrado Passera (Fondatore e amministratore delegato illimity), Vincenzo Perrone (Professore ordinario Università Bocconi),Cristina Scocchia (Chief executive officer illycaffé), Andrea Scotti Calderini (Fondatore e ceo Freeda), Veronica Squinzi(Amministratrice delegata Gruppo Mapei), Massimiliano Valerii (Direttore generale Censis). Per le conclusioni è intervenuto il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.A Centromarca, Associazione Italiana dell'Industria di Marca,. Realtà italiane e multinazionali, alimentari e non alimentari, che complessivamente sviluppano un giro d'affari di 64 miliardi di euro, un valore condiviso di 70 miliardi di euro e occupano direttamente 97mila addetti.25-06-2024 10:15