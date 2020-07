CDP-CAF, nuova partnership per promuovere progetti "green" in America Latina

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Concessa danel suo ruolo di, unaalla, tra le principali istituzioni multilaterali attive inFinalizzato al finanziamento dinei settori dell'energia, dei trasporti e dello sviluppo sociale e urbano, questo primo accordo di finanziamento – spiega Cdp – "conferma l'impegno comune per il consolidamento e lo sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia e America Latina e, più in generale, verso il raggiungimento degliIn base all'accordo, l'intervento di Cdp – si legge in una nota – potrà sostenerea supporto di processi di crescita sostenibile e di iniziative di contrasto al cambiamento climatico, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 nella regione. La partnership con Caf consentirà inoltre a Cdp di accompagnare la crescita delle imprese italiane in America Latina, attraverso nuove e potenziali opportunità d'investimento in quei mercati. L'operazione inserisce Cdp nel novero delle Istituzioni Finanziarie Internazionali partner di Caf, tra le quali la"Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e le relazioni sempre più forti tra l'Italia e le economie emergenti richiedono la creazione di nuove partnership strategiche, come quella siglata oggi con Caf. Il finanziamento in favore della banca multilaterale di sviluppo latino-americana – ha affermato– conferma l'impegno di Cdp a supportare progetti sostenibili e di contrasto al cambiamento climatico, creando nuovi mercati di sbocco per il sistema delle imprese italiane nel mondo"."Siamo lieti di rafforzare le relazioni con un paese strategico per l'America Latina come l'Italia e di attrarre nuove fonti di finanziamento per progetti sostenibili nella regione in un momento in cui sono più che mai necessarie. In tal modo, – ha commentato– realizziamo il ruolo catalizzatore di mobilitazione delle risorse a beneficio dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale".22-07-2020 05:09