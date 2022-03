CDP, utile consolidato 2021 sale 5,3 miliardi. 24 miliardi risorse impegnate

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'esercizio 2021 del Gruppo CDP si chiude con unpari a 5,3 miliardi di euro (+4,1 miliardi rispetto al 2020), principalmente grazie all'andamento della partecipata ENI . Lo rende noto la stessa Cassa Depositi e Prestiti in una nota, al termine del CdA, specificando che per quanto riguardaed è pari a 2,4 miliardi di euro (2,8 miliardi nel 2020), "pur scontando gli effetti dei tassi di interesse ai minimi storici, la riduzione dei proventi derivanti dalla gestione del portafoglio titoli e l'adeguamento dei valori di carico delle partecipazioni".Sempre nel 2021 sono, stateper 23,6 miliardi di euro a livello di CDP SpA ea beneficio di imprese, infrastrutture, Pubblica Amministrazione e cooperazione internazionale, in aumento sia rispetto ai 21,7 miliardi della Capogruppo (+8%), sia ai 21,9 miliardi del Gruppo relativi all'anno precedente (+9%).Le risorse impegnate dal Gruppo CDP hanno permesso l'attivazione didi euro (2% del PIL) grazie all'attrazione di risorse di investitori e co-finanziatori terzi.Con riferimento alla raccolta, ilrisulta in crescita del 2,5% rispetto ai 274,6 miliardi dello scorso esercizio, raggiungendo i 281,5 miliardi di euro, anche grazie ad una. Sempre sul fronte della raccolta, si è proseguito nella diversificazione delle fonti: a fine giugno è stato emesso un nuovo Social Bond da 500 milioni di euro. La raccolta complessiva è di 381,9 miliardi, in aumento di 3,6 miliardi rispetto al 2020.Nel 2021, i dividendi sono pari a 1,2 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2020 principalmente per i maggiori dividendi da ENI e Fintecna.Il CdA di CDP ha anche approvato il secondo Bilancio Integrato del Gruppo, documento che conferma l'impegno a favore della crescente integrazione dei principi di sostenibilità sia nella governance sia nelle scelte operative e di business.Ilha dichiarato: "Davanti a uno scenario internazionale caratterizzato da elementi di grave incertezza, tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte per porre le basi di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, soprattutto per donne e giovani.. Lo testimoniano gli investimenti attivati dal Gruppo, che equivalgono al 2% del PIL, e l'impatto sull'occupazione, con circa 400mila posti di lavoro sostenuti. È sempre fondamentale la proficua collaborazione con i nostri azionisti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Fondazioni di Origine Bancaria, che ci sostengono nele con i quali collaboriamo intensamente".ha dichiarato: "Con oltre 23 miliardi di euro di risorse impegnate e 35 miliardi di investimenti complessivamente attivati a favore di imprese, infrastrutture, Pubblica Amministrazione e cooperazione internazionale,. Grazie a questi risultati, confermiamo con determinazione il percorso annunciato con il Piano Strategico 2022-2024, che pone al centro dell'attività di Cassa l'impatto generato in termini di benefici economici, sociali e ambientali, anche grazie all'adozione di specifiche policy e principi di sostenibilità. Inoltre,e, più in generale, per rafforzare l'attività di advisory a beneficio di amministrazioni centrali ed enti locali".31-03-2022 16:05