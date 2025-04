CDP, Scannapieco: nel 2024 "risultato storico", solida base per nuovo piano

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Ilper Cassa Depositi e Prestiti: l'utile più alto mai registrato conferma l'andamento positivo degli ultimi anni che ci ha consentito di superare ampiamente tutti gli obiettivi del Piano Strategico 2022-2024. In linea con il suo ruolo anticiclico". Lo ha dichiarato l'di Cassa Depositi e Prestiti,, commentando il bilancio 2024."CDP ha operato efficacemente per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, in uno scenario segnato da profonde trasformazioni geopolitiche e tecnologiche - ha aggiunto - Puntando su sostenibilità, innovazione e nuovo impulso ai settori strategici per l'economia, CDP ha rafforzato il suo ruolo cruciale per il tessuto economico e sociale, arrivando quest'anno a impegnare 24,6 miliardi di risorse che hanno sostenuto 68,8 miliardi di investimenti. Questi numeri rappresentano una, che ci vedrà lavorare in sinergia con il mercato e le altre istituzioni per essere sempre più una piattaforma di finanza e competenze a servizio del Paese".09-04-2025 14:49