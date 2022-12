CDP, nuove operazioni per 1,5 miliardi a sostegno delle imprese italiane

(Teleborsa)

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato. Si tratta di finanziamenti e plafond, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a favorire lo sviluppo sostenibile e innovativo dei piani di crescita delle imprese, sia sul mercato italiano sia all'estero. Fra i destinatari ci sono aziende che puntano a intraprendere, con impatti positivi sulle filiere strategiche del Made in Italy, sull'efficientamento energetico degli impianti produttivi e con possibili rilevanti ricadute occupazionali in diversi settori.Il CdA ha anche deliberato lee la valutazione d'impatto, un documento che permette di iniziare un sistematico monitoraggio delle attività di CDP.Infine, in linea con il Piano Strategico 2022-2024 che punta a rendere Cassa un'istituzione policy driven, il consiglio ha, che definisce le linee guida dell'operatività di CDP in tali settori. Si tratta della seconda policy settoriale approvata dal CdA dopo quella sul settore Energia.14-12-2022 19:12