CDP, Gorno Tempini: "Eccellenti risultati 2024 frutto di azioni incisive"

"La congiuntura storica sta ponendo l'Europa e l'Italia di fronte a numerose sfide: dalla tecnologia, alla difesa, dall'energia al clima fino all'andamento demografico. In questo contesto Cassa Depositi e Prestiti ha dimostrato di agire con responsabilità e consapevolezza, adottando un nuovo modello di business con soluzioni finanziarie innovative, legate a obiettivi ambientali e sociali, servizi di advisory per le Pubbliche Amministrazioni e strumenti dedicati alle infrastrutture e all'abitare sociale. Gli eccellenti risultati del 2024 e di tutto il triennio del Piano Strategico 2022-2024, sono il frutto delle incisive azioni intraprese, del progressivo emergere della nostra cultura aziendale e dell'impegno dei nostri dipendenti. La fiducia dei nostri azionisti, il Mef e le fondazioni di origine bancaria, ci consente di essere costantemente efficaci nel nostro ruolo di motore dello sviluppo dell'economia".









"Il risultato di Cassa è molto positivo da tutti i punti di vista. Da un punto di vista finanziario, gli azionisti saranno contenti perché l'utile è in aumento e il dividendo è un aumento, da un punto di vista patrimoniale perché si rafforza il patrimonio di Cassa. Ma devo aggiungere anche la componente dell'impatto: nel 2024 la Cassa ha dato un contributo, in un anno, a 360 gradi per quello che riguarda le amministrazioni pubbliche e il mondo delle aziende, sia come investimenti nel settore azionario, sia come supporto al credito e da ultimo, ma non per ultimo, per quello che riguarda le attività internazionali"."La strategia di Cdp è tenere la barra diritta. Aiutare le imprese italiane che esportano, aiutare le pubbliche amministrazioni che investono, rimangono comunque degli elementi importanti per la crescita del Paese. Certo saranno resi assai più complicati dallo scenario nel quale viviamo"."Gli impatti sono su tutti i settori di investimento e riguardano non solo ciò che la Cassa ha fatto direttamente, ma anche nel supporto che ha dato all'implementazione del PNRR. La nostra rete territoriale ci ha permesso di essere molto più vicini alle esigenze delle amministrazioni locali, delle regioni, dei sindaci e questa è una strada che continueremo a perseguire con grande determinazione". 09-04-2025 19:46