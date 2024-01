CdM vara decreto Milano-Cortina: definita governance e opere affidate a ANAS

(Teleborsa)

(Teleborsa) -che, su proposta della Presidete del Consiglioe del Ministro dei Trasporti, definisce ladi competenza della societàLe norme introdotte hanno l'obiettivo dinecessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali.è stata individuata qualee subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti, per i: allargamento di alcuni tratti della SS 38 (Passo dello Stelvio); l'adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga; sempre sulla statale 36 il consolidamento della galleria "Monte Piazzo", il potenziamento dello svincolo in località Pionae la messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Per tali opere, che consentono di procedere cone senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.Inoltre, si provvede alladella società Infrastrutture Milano Cortina 2020-202., al fine di assicurarne un'efficiente ed efficace gestione, attraverso unatra i diversi membri dell'organo di amministrazione, anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS.In particolare, si prevede chesia composto da, dei quali tre (il presidente, l'amministratore delegato e un consigliere con attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione) designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport,. Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione da parte dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026".imangono le funzioni diper la realizzazione dei seguenti interventi: completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana sulla statale 36; la tangenziale sud di Sondrio sulla statale 38 il lotto 1 (comune di Trescore Balneario) e lotto 2 (comune di Entratico) sulla statale 42 del Tonale e della Mendola; la variante di Vercurago sulla statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, le varianti di Cortina e Longarone sulla statale 51 di Alemagna; la soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano sulla statale 38 (Stelvio).Il decreto, infine,per garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi connessi ai Giochi Milano-Cortina 2026.30-01-2024 14:14