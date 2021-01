CdM in notturna per varare decreto "ponte" post Epifania

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Non sarà un'ordinanza del Ministero della Salute, ma una disciplinare le regole in vigore per il periodo di, quando scadrà il Dpcm 3 dicembre. L'ipotesi di unè emersa in seguito al vertice convocato dal Premier Giuseppe Conte con il Ministro Boccia, i capidelegazione della maggioranza e il Comitato Tecnico Scientifico. Unsarebbe infatti previsto perSembrerebbe prevalere al momento l'ipotesi di contrassegnare il, vietando gli spostamenti fra regioni e disponendo la chiusura di bar e ristoranti, fatto salvo il servizio di asporto. Vietato anche ospitare in casa più di due persone fra amici e parenti.: mantenere le misure in vigore durante le festività, quindi arancione per i feriali e rosso per il weekend, oppure passare in zona gialla dal 7 gennaio, eccetto il weekend che sarebbe contrassegnato in arancione. Una linea più dura ed una più morbida, frutto delle diverse opinioni espresse dai governatori."Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti", avrebbe affermato il Ministro Speranza, dopo i vertice di ieri con le regioni, aggiungendo "stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell'Rt per accedere in zona rossa o arancione. Misura che incide sul modello della zonizzazione"."Posso confermare la volontà del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni", ha affermato invece la Ministrain merito alla riapertura delle scuole.Sulle riaperturee probabilmente si procederà: confermato il prolungamento della DAD alle scuole superiori persino al 31 gennaio, mentresembrano decise a far suonare la campanella il 7 gennaio. Lanon riaprirà dopo l'Epifania ed attende il monitoraggio di venerdì, per pianificare un rientro lunedì 11 gennaio, mentre inle scuole riapriranno l'11 gennaio in modo graduale (le superiori il 25 gennaio). Anche ilsembra sia valutando di prorogare l'apertura alla prossima settimana ma sulla data non c'è ancora nulla di ufficiale.04-01-2021 06:38