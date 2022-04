Castelli su Def e scostamento: "vanno fatte scelte passo dopo passo, ma serviranno altre risorse"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Faremo di tutto perché questo non accada". Lo ha detto il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze,, rispondendo ad una domanda sull'ipotesi diquesta mattina a Radio24. Che poi aggiunge: "Ovviamente del motivo mi permetta, per il quale lo dico da tempo l'ho detto durante la gestione dele lo dico anche su questa gestione della. Vanno fatte le scelte passo passo, proprio per questo, per evitare gli effetti e quindi, a maggior ragione in questa situazione, con una situazione molto mutevole che cambia anche in coordinamento con l'Europa, con gli altri Paesi europei, la situazione economica del Paese. Fare le scelte giuste al momento giusto diventa cruciale. Certamente l'effetto trascinamento di una serie di, che abbiamo fatto durante il Covid, che abbiamo messo molti miliardi ci aiuta un po' ma bisogna continuare a sostenerle qualora si vede che questo cala".E sull'ipotesicontinua: "Io dico questo non bisogna avere paura di parlare di scostamento, ma bisogna farlo nel momento giusto, quando si sa quanto e per che cosa. Anche ilieri lo ha detto, faremo di tutto per aiutare famiglie e imprese. Io ritengo sia proprio questo, he voglia dire quello che stiamo facendo ormai da tre anni a questa parte. Faremo di tutto, vuol dire che fai una politica passo dopo passo. Con questoemergono degli spazi che useremo anche, come detto ieri, a brevissimo, quindi subito dopo Pasqua, per fare un altro pezzo delle cose che servono, ieri ne abbiamo elencate alcune. I prezzi delleche crescono, che vanno calmierati e il tema delle famiglie, delle imprese. Le garanzie sulle imprese, alcune le abbiamo già fatte, sono molto importanti. Sul decreto accise ci sono fondi di garanzia per i. Sono misure che le imprese ci hanno chiesto e dobbiamo fare questo pezzo e capire cosa succede nel frattempo. D'altronde nel Documento di economia e finanze si scrivonoin relazione a quello che succederà. Come avete visto. Questo non è banale, significa che oggi pensare di dire una cifra e pensare di spenderla senza sapere che cosa succede tra qualche mese è impossibile. Quindi io sono certa che altre risorse serviranno alla situazione attuale e usiamo questi questi spazi adesso e concludiamo le scelte che saranno fatte nelle prossime settimane per poter continuare a programmare nel modo giusto"."È indubbio - chiosa il Vice Ministro - che ne serviranno altre e l'impegno del, ieri ill'ha detto forte ieri che deve essere così, è quello di continuare a sostenereper quello che serve davvero. Questo ha necessità di tempi di programmazione, quindi ora non siamo a zero per fortuna. Siamo ad un blocco da circa 5 miliardi. In questi mesi abbiamo fatto così, abbiamo fatto un decreto da 5, uno da 9. Quando ci saranno alcune scelte, che ripeto abbiamo anche scritto nel Def abbiamo messo due scenari diversi in relazione a quello che succederà, per esempio, sul gas. Questo significa che in relazione a quello che succede, dovremo programmare una cosa piuttosto che un'altra".07-04-2022 14:43