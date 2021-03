Cashless, nel quinquennio 2021-2025 pagamenti elettronici aumenteranno del +12,7% all'anno

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'introduzione delle misure dele la pandemia Covid-19 hanno modificato il contesto di riferimento, determinando un'accelerazione del trend di digitalizzazione dei pagamenti. Nel 2020 si stima che ilsi ridurra` solo del 2% rispetto al -11,8% registrato nei consumi, con un tasso medio annuo di crescita che raggiungera` il +12,7% nel quinquennio 2021-2025, a fronte del +10,1% del periodo 2015-2019. È quanto emerge dalFondata dalla Community raccoglie alcuni tra i principali attori della filiera dei pagamenti: ne sono main partnerUn importante protagonista del cambiamento nelle abitudini di consumo – secondo l'analisi – e` l', il cui valore e` stimato in crescita del 12,1% nel 2020, con(a fronte dei 35,6 miliardi di euro del 2019). L'e-commerce – sottolinea il Rapporto – agisce da volano per i pagamenti cashless: infatti, se nel 2015 il valore del transato e-commerce era pari al 9,3% del valore delle transazioni con carte di pagamento elettroniche, tale quota raggiungera` il 24% nel 2025.Dalla survey realizzata dalla Community Cashless Society per fotografare come siano cambiate le abitudini di consumo tra gli italiani emerge che laispetto al contante e` aumentata significativamente nell'ultimo anno, passando dal 59,7% nel 2020 al. Il 67% degli italiani ha aumentato l'utilizzo di strumenti di pagamento cashless negli ultimi mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Rapporto rileva l', dove il 78,1% delle persone tra i 18-24 anni e il 73,7% dei cittadini tra i 25-30 anni dichiara di aver utilizzato maggiormente le carte o gli smartphone per i pagamenti.Il 70% degli italiani dichiara che il, una delle misure chiave del Piano "Italia Cashless", ha spinto ad un utilizzo piu` frequente dei mezzi di pagamento elettronici e il 39% dichiara che cio` ha determinato anche un impatto sull'aumento dei propri consumi. Numeri che evidenziano, da un lato, l'efficacia della misura nell'avvicinare i cittadini agli strumenti di pagamento cashless e, dall'altro lato, a sostenere la dinamica dei consumi in un periodo di crisi come quello che sta attraversando il Paese. Secondo le stime di The European House - Ambrosetti, il "Cashback" di Stato attiva benefici che riguardano sia l'sia ilcomplessivi dalla sua introduzione fino al 2025. Tali benefici sono di tipo diretto dal 2020 al 2022 e di tipo indiretto – ovvero derivanti da comportamenti virtuosi abilitati dalla misura – negli anni successivi.potenziare e monitorare il Piano "Italia Cashless"; rendere la P.A. cashless friendly; sostenere l'innovazione della filiera attraverso lo sviluppo del paradigma di open finance; potenziare i pagamenti cashless in ambiti che riguardano la quotidianita` dei cittadini, come il trasporto pubblico locale e i fringe benefit; e promuovere una "cultura cashless" tra i cittadini. Tali proposte – spiega il Rapporto – hanno l'obiettivo di, anche alla luce delle evidenze dell'Osservatorio della Community che mostrano come il Paese abbia ancora molta strada da fare per raggiungere la cashless society. L'– si legge nel documento – rimane, infatti, un'nelNel confronto internazionale, con un punteggio medio di 3,60 su 10 registrato nel Cashless Society Index, l'Italia resta ferma, per il quarto anno consecutivo, in. Il divario dell'Italia dai best performer europei e` riconducibile anche a una forte disomogeneita` su base territoriale: ilvede confermarsi in prima posizione la, con un divario che si riduce di 4 punti percentuali rispetto alla, ultima a livello regionale. Si mantengono piu` marcati, invece, i divari tra lemisurate dal, prima in classifica, ha un punteggio 2,5 volte superiore rispetto a, ultima in classifica.30-03-2021 11:52