Cartabia: "Costituzione bussola nell'emergenza"

(Teleborsa) - Lae la fase successiva, la cosiddetta fase 2, edi tutte leSono i passaggi chiave della relazione della Presidente della Corte Costituzionale,, sulle attività della Corte 2019, in cui vengono tracciate le tendenze della giurisprudenza costituzionale."La piena attuazione della Costituzione richiede un, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza", ha detto Cartabia definendo la Carta la "bussola" per gestire l'emergenza Coronavirus e la fase successiva "affinché l'azione e le energie di tutta la comunità nazionale convergano verso un unico, condiviso obiettivo".La relazione si apre con un "per tutti coloro che in questo non facile frangente assicurano i servizi essenziali della Repubblica con competenza, coraggio e generosità", in particolare "al personale medico e infermieristico" a cui la Presidente, guarita dal Covid-19, ha voluto esprimere il suo personale ringraziamento.Cartabia ha poi ricordato che "" e che la nostra Repubblica ha, ma modulando i principi sui criteri di "necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità" .Oggi "l'intera Repubblica e tutte le sue Istituzioni - politiche e giurisdizionali, statali, regionali, locali - stanno indefessamente lavorando nella cornice europea per il comune obiettivo di s" e devono continuare ad agire nello spirito indicato dal Capo dello Stato, che - ricorda Cartabia - ha chiesto "coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti"e in particolare agli operatori dell'informazione, che svolgono un ruolo decisivo per la vita sociale e democratica", ha sottolineato la Presidente che ha ricordato come la".La Consulta, infatti, continua infatti a"secondo modalità idonee a contenere lo spostamento fisico di persone e al contempo assicurare la continuità e il tempestivo esercizio della funzione di giustizia costituzionale, nel pieno rispetto del contraddittorio".28-04-2020 10:42