Carlo III, il primo discorso da Re: "Prometto di servirvi con amore e lealtà tutta la vita"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Così il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione, diffuso da Buckingham Palace, il giorno dopo la scomparsa, avvenuta ieri, a 96 anni a Balmoral, in Scozia, della Regina Elisabetta II che è stata "fonte di ispirazione ed esempio" e "tutti noi le dobbiamo moltissimo".Le prime parole sono state per la" mettendone in rilievo "lo spirito di servizio" e "la devozione" al suo dovere, ma anche il suo "calore" umano". "Che il volo degli angeli ti possa portare alla pace".L'impegno che Elisabetta prese nel giorno del suo ventunesimo compleanno, prima di diventare la Regina, di "dedicare la sua vita - breve o lunga che fosse - al servizio del suo popolo" è stato, secondo il Re Carlo III,La regina, ha proseguito, "ha vissuto bene la sua vita, una promessa del destino, e tale promessa di un servizio per la vita è la stessa che voglio rinnovare oggi. Oltre al dolore personale della famiglia, condividiamo con tutto il mondo e dove era Capo di Stato, un profondo senso di gratitudine per i settant'anni per il modo in cui ha servito queste nazioni".ha definito la guida della madre "il segno di fabbrica del paese". "So che la sua morte- ha continuato- porta tanta tristezza in molti voi e condivido questo senso di perdita. Quando è arrivata al trono il mondo pagava le privazioni della seconda guerra mondiale. Nel corso di questi settant'anni abbiamo visto cambiare il mondo, progredire, e le istituzioni stesse sono cambiate".Negli anni in cui la regina Elisabetta II ha governato "le nazioni hanno prosperato. I nostri valori sono rimasti e devono rimanere costanti. Il ruolo e il dovere della monarchia rimarranno, così come la responsabilità dei sovrani verso la Chiesa d'Inghilterra, in cui credo profondamente" così come "nel nostro sistema parlamentare.Nell'occasione Re Carlo ha anche annunciato cheMenzionati ancheil re domani precisando che il re terrà un'udienza con l'intero gabinetto domani intorno alle 14,30. Nel frattempo Truss è arrivata alla cattedrale di St Paul e si èseduta in prima fila per il servizio di preghiera e riflessione.Intanto,nell'abbazia di Westminster, dodici giorni dopo la sua morte: tanto dureranno l'addio alla sovrana più amata e il lutto nazionale, mentre il lutto reale - che riguarda la famiglia, il personale e i rappresentati della casa reale - proseguirà per altri 7 giorni dopo le esequie.A dare l'ultimo saluto alla regina più longeva della storia ci saranno le teste coronate europee e diversi leader mondiali che - a cominciare dal presidente americano Joe Biden - hanno già espresso il desiderio, in attesa del protocollo e di invitiufficiali, di essere presenti alla cerimonia solenne.A cominciare dalla Scozia, dove è deceduta.09-09-2022 20:23