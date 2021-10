Carburanti Green, finanziamento con garanzia SACE a 4Bio per 4 impianti di biometano

(Teleborsa)

-, società controllata dal(al 51%) gestito da Green Arrow Capital SGR, in partnership con il(al 49%), si è assicurata undi euro con Unicredit , di cui 31,84 milioni con garanzia SACE Green e utilizzo di fondi BEI.Il finanziamento è così suddiviso: 39,8 milioni di linea senior, su cui interviene la garanzia green di SACE, 9,3 milioni di linea di credito IVA e 2,5 milioni working capital. Ciascuna linea di credito verrà suddivisa in 6 tranches, destinate a supportare i fabbisogni finanziari degli impianti.Il project financing è stato erogato per la realizzazione e successiva gestione diavanzato da reflui zootecnici, tutti situati in provincia di Brescia - a Verolanuova, Montichiari e Borgo San Giacomo - cui si agigungte la realizzazione di impianti di trattamento, uno per ogni stabilimento, e dipertinenti agli impianti al fine di commercializzare ilIl biometanoè una risorsa energetica pulita e programmabile e può essere immesso nella rete nazionale in forma gassosa oppure, in forma liquida (bio-LNG) o essere utilizzato nel settore dei trasporti come biocarburante.Per questo motivo il finanziamento, certificato come, si è aggiudicato la, soggetto attuatore del Green New Deal, il piano che promuove un'Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. La società guidata da Pierfrancesco Latini, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti."Per noi di SACE, affiancare un'eccellenza come 4Bio significa supportare una realtà che fa della sostenibilità un marchio di fabbrica, rafforzando l'impronta green del tessuto imprenditoriale lombardo", ha commentato, Director Green New Deal di SACE., Regional Manager Lombardia di UniCredit, ha sottolineato che "questa operazione conferma il ruolo della banca nel supporto allo sviluppo e alla crescita delle realtà imprenditoriali lombarde, risponde appieno al nostro impegno sulle tematiche ESG, parte integrante del DNA del Gruppo e pienamente integrate nel nostro processo decisionale"."Il sostegno di UniCredit a questo innovativo progetto è un'ulteriore conferma della bontà del percorso intrapreso dal Gruppo L&L. Un percorso nato sette anni fa e che oggi ci vede tra i principali player sul mercato delle energie rinnovabili", ha affermato il Presidente di L&L SpA"Siamo molto soddisfatti di questa operazione che consente a Green Arrow Capital di consolidare la sua presenza in un settore innovativo e strategico, oltre a potenziare ulteriormente il comparto delle Rinnovabili del Gruppo", ha dichiarato, Founding Partner di Green Arrow Capital e CIO del Gruppo.