Cambio al vertice di Everli: Jonathan Hannestad nominato nuovo CEO

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, il principale operatore italiano per la spesa a casa. La nomina è il primo passo del piano di rafforzamento, riorganizzazione e rilancio di Everli messo in atto da Palella Holdings che ha recentemente acquisito l'azienda.Jonathan Hannestad diventa CEO di Everli, azienda in cui è stato presente fin dalla prima ora e di cui ha guidato l'intero percorso di crescita, dalla creazione fino all'apertura dell'IPO. Con un'esperienza decennale nel settore tech, Hannestad ha specifiche competenze nello sviluppo di soluzioni innovative, volte alla crescita del business attraverso un approccio che pone lo sviluppo del prodotto al centro del processo."Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo di grande responsabilità in Everli e di mettere le mie competenze al servizio del rilancio e della crescita aziendale", ha commentato"Sono certo che, grazie a specifici investimenti per migliorare la tecnologia e il branding ed ad un solido piano strategico di rafforzamento del nostro network di partnership, riusciremo a rendere Everli un punto di riferimento per la spesa online sempre più riconosciuto, con un focus sul mercato italiano ma con obiettivi di crescita anche in ambito internazionale".Contestualmente alla nomina del nuovo CEO, Everli annuncia anche unFloridi ha maturato un'esperienza ventennale nel settore delle istituzioni e della politica, della comunicazione e dei media, dello sport e della finanza, delle telecomunicazioni, in Italia e all'estero, come esperto in Public Affairs & Crisis Management, e Strategic & Risk Advisor. Si aggiunge al team di Everli per rafforzarne la presenza istituzionale e i rapporti con partner e associazioni.28-02-2024 16:47