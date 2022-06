Caffè e ristoranti cashless, Valle d'Aosta e Trentino le regioni più avanti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Per visitarebisogna recarsi in, ovvero le regioni che registrano il valore di transato medio più elevato nel primo trimestre del 2022. Lo afferma una, fintech specializzata in soluzioni cashless e digitali per le piccole imprese, secondo cui in tutta Italia il valore del transato medio dei pagamenti cashless è salito del 101% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 63% rispetto ai primi tre mesi del 2019. Lo studio è stato condotto tramite l'analisi del transato medio di 5.000 merchant clienti di SumUp.La Valle d'Aosta, con un incremento del 420% del valore del transato medio cashless rispetto al 2021, è prima anche per quanto riguarda il, seguita da Trentino-Alto Adige (+365%) e Molise (+294%). Subito fuori dal podio compaiono Liguria (+157%) e Abruzzo (+138%).Losi attesta sui 26,3 euro. Le regioni che nel 2022 mantengono ancora uno scontrino medio cashless sopra la media nazionale sono il Molise con 35€ , la Valle d'Aosta (33,6€), e il Friuli Venezia Giulia (30,5€). A registrare invece lo scontrino medio più basso sono Sardegna (19,1€), Piemonte (22,4€), Puglia e Lombardia (23,6€).Crescono anche igrazie alle carte contactless, al pagamento con lo smartphone o con lo smartwatch. Se ad inizio 2019 appena la metà delle transazioni via POS veniva effettuata utilizzando la tecnologia contactless (54,7%), nel primo trimestre 2022 la percentuale di pagamenti per cui gli avventori preferiscono evitare di digitare pin sulla tastiera o maneggiare il lettore di carte ha raggiunto il 79,7%, dunque quasi 8 pagamenti su 10.07-06-2022 12:41