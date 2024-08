Buongiorno dalla Borsa 6 agosto 2024

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-2,6%), che ha toccato 38.703,27 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 17.895,15 punti, in forte calo del 2,96%.Brilla, in aumento del 10,23%, chiude a 34.675,5 punti.riporta un guadagno dello 0,69%, terminando a 8.453,4 punti.. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB avanza dello 0,69%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,59%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,35%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore media , con un +3,43% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,01%.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Domani è in programma il dato sulla Produzione industriale della Germania. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Sempre negli Stati Uniti giovedì i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.06-08-2024 09:10