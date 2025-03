Buongiorno dalla Borsa 24 marzo 2025

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 41.985,35 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 19.753,96 punti.Chiude sulla paritÃ, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 37.608,5 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,07%, terminando le negoziazioni a 10.695,5 punti., con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Buona performance per, che cresce dello 0,83%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,53%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,79%.Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +1,21% sul precedente. Grande giornata per Olidata , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,33%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e della Fiducia consumatori. Sempre negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa del PMI composito. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione domani.24-03-2025 09:12