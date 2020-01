Brexit, von der Leyen sui negoziati: tempi stretti, indicare priorità

(Teleborsa)

(Teleborsa) -prevedefra UE e Regno Unito sulle relazioni del dopo Brexit, ma è convinta che un'intesa sia possibile, con legami destinati a restare"Senza un'estensione del periodo di transizione oltre il 2020", fa notare la presidente della Commissione a Londra per incontrare Boris Johnson."Non ci si può aspettare un- ha sottolineato la Presidente - per questa ragione dovremo stabilire dellen modo che qualora non si arrivi a un accordo su ogni punto alla data del 31 dicembre, vi sarà comunque una soluzione di ripiego che non preveda il No-deal.Von der Leyen ha anche aggiunto che sarebbe auspicabile che entrambe le parti considerino prima dell'estate a che punto sono i negoziati in modo da poter "riconsiderare il tempo a disposizione". La Presidente ha terminato senza togliere dal piatto unaopzione invece esclusa ripetutamente da08-01-2020 07:23