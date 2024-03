Brevetti, nel 2023 nuovo record per l'Italia: per la prima volta depositate più di 5.000 domande

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2023 lee glihanno depositato un totale dipresso l'(EPO), registrando il numero più alto di sempre per il Paese. Questo uno dei dati principali per l'Italia che emergono dall'EPO Patent Index 2023 pubblicato oggi. Si tratta di un aumento del +3,8% rispetto all'anno precedente, superiore alladel +1,4%. Un trend di crescita positivo, che trova conferma nel lungo periodo; infatti, le domande di brevetto dall'Italia sono cresciute del + 38% rispetto a 10 anni fa e del +15% rispetto a 5 anni fa.L'Italia si attesta all'undicesimo posto tra tutti i Paesi che presentano le domande all'EPO e al quinto posto tra i 27 Paesi dell'Unione Europea, dopo(24.966),(10.814),(7.033) e(5.139).Complessivamente nel 2023, l'EPO ha ricevuto, registrando una crescita del +2,9% rispetto al 2022, stabilendo un nuovo record."L'ultimo indice dei brevetti pubblicato mostra che nel 2023 l'innovazione è in costante fermento nel mondo"," ha dichiarato il presidente dell'EPO,. "L'EPO è stato incaricato di esaminare un numero di domande mai visto prima, a riprova dell'attrattiva del mercato tecnologico europeo e dell'elevata qualità dei nostri prodotti e servizi. Le piccole e medie imprese europee fanno sempre più ricorso ai brevetti: lo scorso anno la quota di domande presentate dalle PMI ha raggiunto il livello più alto di sempre. Anche queste imprese possono ora beneficiare del nuovo Brevetto Unitario, che migliora significativamente l'ecosistema dell'innovazione in Europa, fornendo un'opzione più semplice ed economica agli innovatori per proteggere le loro invenzioni e portarle sul vasto mercato dell'UE."19-03-2024 11:20