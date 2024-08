BPER lancia il nuovo Conto Teen per i giovani dai 13 ai 17 anni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - BPER annuncia il lancio del nuovo, un'innovativa offerta dedicata ai giovani dai 13 ai 17 anni, che mira a fornire a ragazzi e ragazze gli strumenti più moderni per gestire il denaro in modo responsabile, garantendo un alto livello di sicurezza e protezione. Il Conto Teen è semplice e intuitivo, con canone mensile azzerato fino al raggiungimento della maggiore età. Al conto, gestibile attraverso un'app personalizzata, è abbinata una carta di debito per le loroGrazie alintegrato, i genitori riceveranno notifiche per ogni bonifico o transazione eseguita e potranno programmare una paghetta sul conto del minore, così come i limiti di spesa e gli ambiti di utilizzo, tra cui effettuare ricariche e ricevere notifiche sull'operatività di conto e carta. Questo sistema permette ai genitori di monitorare e controllare le spese dei loro figli in tempo reale.Un aspetto chiave del Conto Teen, sottoscrivibile sia presso leBPER e Banco di Sardegna che tramite l'app della banca, è anche il suo. Attraverso l'app, i giovani potranno infatti imparare a gestire le loro finanze in modo responsabile, in un vero e proprio percorso diche li accompagnerà nel loro sviluppo.Inoltre, il pacchetto Teen include un prodotto di protezione di grande valore: l'contro il bullismo. Questa copertura, inclusa con la carta di debito, offre consulenza e supporto psicologico in caso di bisogno, oltre a una protezione per smartphone in caso di furto o rapina. Al compimento dei 18 anni, i clienti potranno facilmente passare dal Conto Teen al, mantenendo lo stesso IBAN, con una continuità che garantisce una transizione agevole e senza interruzioni."Siamo orgogliosi di lanciare il nuovo prodotto, che rappresenta un ulteriore passo in avanti negli obiettivi di BPER di sostenere i giovani e le loro famiglie", ha dichiarato, Chief Retail & Commercial Banking Officerdella Banca. "Il Conto Teen offre un alto livello di sicurezza e controllo per i genitori e rappresenta anche un'importante opportunità di educazione finanziaria per i ragazzi. Vogliamo accompagnarli nel loro percorso di crescita offrendosoluzioni sempre più innovative ed efficaci, seguendo così le loro esigenze che mutano nel tempo".01-08-2024 13:51