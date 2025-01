BPER Green Innovation 2025, premiata l'azienda veneziana "L'insalata dell'Orto"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'azienda veneziana L'insalata dell'Orto si è aggiudicata il. La cerimonia di premiazione è avvenuta martedì scorso a Bologna, a Palazzo Re Enzo, nell'ambito della manifestazione, promossa dalla rivista di settoree da, con il sostegno diA consegnare il riconoscimento a, amministratrice delegata,, direttrice generale, e, product development manager di L'Insalata dell'Orto, dinnanzi ad una platea di 200 imprenditori e manager, è stato il responsabile del Servizio Agri Banking di BPER Banca,è un'azienda attiva da 25 anni, fortemente innovativa, a trazione femminile, radicata a Mira, nel veneziano, focalizzata nella produzione di verdure per la IV Gamma, diventatache per la prima volta nel 2024 ha esportato anche in America. Il fatturato deriva per il 70% dalle esportazioni. Le coltivazioni sono per il 70% a regime biologico. La parte agricola, organizzata in OP, conta su 370 ettari tra Veneto, Lombardia e Campania."Il comparto agroalimentare – ha dichiarato– con le sue filiere rappresenta un settore strategico dell'economia e conta numerose eccellenze del made in Italy, che hanno necessità di essere sostenute e tutelate. BPER Banca vuole essere un partner attivo per le aziende del comparto: ha istituito un servizio dedicato, Agri Banking, che offre consulenze specialistiche, propone finanziamenti e agevolazioni per l'agricoltura e le imprese attive nelle filiere agroalimentari, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti e la gestione delle aziende. La partnership con Protagonisti dell'Ortofrutta è coerente con gli obiettivi della Banca, inoltre il Premio BPER conferito a 'L'Insalata dell'Orto' è un'ulteriore testimonianza della nostra volontà di riconoscere e promuovere il 'saper fare', in particolare sull'innovazione e la sostenibilità".16-01-2025 17:16