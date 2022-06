BPER Banca e Confidi Systema! insieme per i progetti "green" delle imprese

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È stata siglata questa mattina a Milano una nuova intesa tra BPER Banca , finalizzata alla concessione di finanziamenti per lo sviluppo di progetti "green" delle imprese associate, nel rispetto degli Obiettivi ambientali dichiarati dall'Unione Europea. In particolare, i progetti di investimento presentati dalle imprese devono essere indirizzati verso un miglioramento dell'e la riduzione delle emissioni GHG e CO2.Le aziende potranno accedere all'offerta, previa istruttoria, adi importo compreso tra 50 mila e 1 milione di euro, della durata massima di 7 anni, a condizioni agevolate.Il Responsabile Direzione Territoriale Lombardia Ovest di BPER Banca,, ha commentato: "siamo particolarmente orgogliosi di aver sottoscritto questo accordo che agevola l'operato di numerose imprese associate al Confidi nelle scelte di salvaguardia ambientale. Siamo particolarmente attenti al tema della sostenibilità sul quale insistiamo ormai da diversi anni con numerose iniziative in diversi territori"., Direttore Generale di Confidi Systema! ha dichiarato: "Supportiamo i fabbisogni delle PMI e siamo convinti che fare scelte di investimento sostenibili crei le migliori condizioni per accrescere la competitività sia sul mercato interno che nel contesto internazionale. Consideriamo questo accordo una opportunità importante per dare visibilità e sostegno ai comportamenti virtuosi di tantissime nostre imprese attente ad innovarsi sempre."01-06-2022 19:57