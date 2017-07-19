Dati
            Notizie Teleborsa

            Bozza clima 2040, Ue valuta possibile revisione biennale

            News Image (Teleborsa) - La Commissione Ue dovrebbe rivalutare "ogni due anni" la traiettoria di taglio delle emissioni fissato al 90% entro il 2040, con la possibilità di "rivedere, se necessario" l'intero target climatico: E' una delle opzioni di flessibilità previste dalla bozza di compromesso sull'obiettivo intermedio al 2040, diffusa dalla presidenza danese dell'Ue.

            Il testo sarà discusso mercoledì e venerdì dagli ambasciatori dei Paesi membri, nell'ottica di aprire la strada all'accordo politico al Consiglio Ambiente del 4 novembre. La valutazione dovrebbe basarsi su "recenti evidenze scientifiche, progressi tecnologici e sfide per la competitività".

            La bozza di compromesso, visionata dall'Ansa, introduce una "valutazione biennale" da parte della Commissione Ue che potrà essere accompagnata "se necessario" da proposte legislative per "rivedere" la legge sul clima.

            il punto di caduta di compromesso riflette molte delle richieste avanzate dai leader al Vertice Ue della scorsa settimana, tra cui la necessità di introdurre una clausola di revisione del target per rendere il percorso di decarbonizzazione più flessibile.

            (Teleborsa) 27-10-2025 16:37


