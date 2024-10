Borsa della Ricerca, assegnati i "BdR Awards" alle realtà più promettenti

(Teleborsa)

ha concluso il, organizzato dalla Fondazione Emblema, in collaborazione con la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Catania. Durante l'ultima sessione si sono susseguite le presentazioni diprovenienti da tutta Italia, alle aziende e agli investitori interessati.consegnati da aziende del calibro di, spin off dell'Università di Firenze, è il. La soluzione trovata dall'Università toscana propone diattraverso l'implementazione di una tecnologia all'avanguardia, grazie all'uso di cellule dotate di tropismo tumorale e caricate con nanoparticelle di oro., nata nei laboratori del gruppo di ricerca di Food Engineering dell'Università di Genova è andato il, per aver sviluppato soluzioni innovative per, comeil diffondersi di nuovee di nuovi, l'impoverimento delle proprietà nutritive delle coltivazioni.spin-off dell'Università di Catania, che proponeed il restauro attraverso attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di materiali è andato ilha deciso di consegnare ilche si occupa della conversione di processi sintetici che fanno uso di sostanze tossiche in. La start up fornisce un servizio verticale dedicato ale delle coltivazioni a pieno campo,presso l'azienda agricola e senza l'uso di energia elettrica.– start up innovativa di un gruppo di giovanissimi ricercatori dell'Università di Bari – che vuole fornire servizi nel settore della rilevazione e nelè andato ilLa giornata è stata anche l'occasione per, realizzato dalla Fondazione Emblema, in partnership con, nell'ambito del. Il progetto, attraverso un percorso durato alcuni mesi, ha permesso a future imprenditrici di arricchire le loro conoscenze e di supportare l'empowerment imprenditoriale. Per questo Emblema e Invitalia, premiandole con un, per fattibilità e time to market.le realtà premiate.La tre giorni, che si è svolta tra i suggestivi corridoi del Monastero dei Benedettini, ha registrato numeri da record rispetto alle edizioni precedenti: più di 500 i delegati di aziende, università, startup e progetti del PNRR provenienti da tutta Italia, che si sono incontrati in oltre 1200 appuntamenti "uno a uno" per parlare di innovazione e incrementare il trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla ricerca.Numeri importanti anche per la presenza di una ottantina di delegati di 24 enti finanziati con il PNRR che hanno avuto a disposizione momenti di approfondimento per illustrare e presentare gli avanzamenti delle proprie attività di ricerca, ma soprattutto per parlare del futuro e della valorizzazione dei dottori di ricerca al termine delle attività.24-10-2024 19:15