Boom dei prezzi delle case a Napoli: su dell'11,5% in un anno

(Teleborsa) - Ilmostra un forte aumento, con i prezzi delleche salgono del 2,6% nel primo trimestre, portando la media a 2.823 euro al metro quadrato. Questo incremento corrisponde a un aumento dell'11,5% rispetto all'anno precedente, evidenziando la vivacità del settore residenziale nella città partenopea. L'andamento deivaria considerevolmente tra le 10 zone monitorate da idealista: mentre 5 hanno registrato un aumento, altre 4 hanno visto una diminuzione.Tra lecon aumenti più significativi nel trimestre, troviamo Pianura-Soccavo-Camaldoli (2,5%), Centro Storico (1,5%) e Poggioreale-Vicaria (1,3%). Anche Capodimonte-Materdei-San Carlo all'Arena e Ponticelli-San Giovanni a Teduccio hanno mostrato un incremento dello 0,2%. Al contrario, i distretti di Secondigliano-Capodichino e Chiaiano-Zona Ospedaliera-Scampia hanno registrato diminuzioni rispettivamente del -4,6% e del -2,8%. Dopo i mesi invernali anche gli ambiti quartieri di Vomero-Arenella (-0,8%) e Posillipo-Chiaia-San Ferdinando (-0,3%) segnano una battuta di arresto.Sempresi conferma come il quartiere più costoso della città, con un prezzo medio di 4.705 euro. Seguono i distretti di(4.048 euro/m2),(2.730 euro/m2) e(2.509 euro/m2). Gli altri sei quartieri analizzati da idealista hanno prezzi compresi tra i 2.324 euro al metro quadrato di Capodimonte-Materdei-San Carlo all'Arena e i 1.379 euro al metro quadrato di Ponticelli-San Giovanni a Teduccio, la zona più economica per l'acquisto di una casa ai piedi del Vesuvio.Secondo, Responsabile Ufficio Studi di idealista: "Il mercato immobiliare a Napoli sta raggiungendo livelli record, trainato dalla crescente domanda di case e dalla carenza di immobili disponibili. L'accentramento verso il centro urbano, soprattutto nei quartieri più ricercati, sta diventando sempre più evidente. È importante essere consapevoli delle dinamiche del mercato e delle aspettative dei proprietari per navigare in questo ambiente immobiliare in rapida evoluzione".L'ha registrato un aumento del prezzo medio delle abitazioni del 2,1%, portandolo a 2.224 euro al metro quadro. Tra i comuni dell'hinterland napoletano, 28 su 45 hanno visto un aumento dei prezzi nel trimestre, con(10,5%) e(9,8%) in evidenza per i rialzi più significativi, mentre(-9,9%) e(-5,8%) segnano i cali maggiori mentre,è l'unico centro della provincia di Napoli a non aver subito variazioni di prezzo.si conferma il comune più costoso della provincia di Napoli, con un prezzo medio di 9.543 euro al metro quadrato, seguito da(7.027 euro/m2),(4.173 euro/m2),(3.695 euro/m2) e(3.419 euro/m2). Dalla parte opposta della classifica dei valori immobiliari nella provincia di Napoli,(899 euro/m2) e(962 euro/m2) entrambi con prezzi inferiori a mille euro al metro quadro, sono i comuni più convenienti per l'acquisto di un immobile.