Bonx, round da 7,5 milioni di euro: l'Italia è la principale direttrice di crescita

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, startup francese che sfrutta l'intelligenza artificiale per trasformare la gestione delle operazioni industriali, ha chiuso unguidato dal fondo tecnologico internazionale 9900 Capital, con la partecipazione di Kima Ventures, Purple, OSS Ventures e Dynamo Ventures.Bonx, fondata nel 2022 da Alexandre Barroux e Rémi Bèges all'interno di OSS Ventures (startup studio con sede a Parigi), è una società SaaS dedicata alla trasformazione della gestione della produzione e della supply chain per le PMI industriali attraverso la sua innovativa piattaforma ERP. Attraverso questo round, consolidando la sua posizione di innovatore ERP per le PMI e sviluppando ulteriormente la tecnologia proprietaria.L'del piano di espansione di Bonx. A pochi mesi dall'ingresso nel mercato, l'azienda ha già acquisito clienti nel settore manifatturiero, in particolare nell'area di Valenza e Torino, e prevede l'apertura di un ufficio a Milano entro il prossimo anno. Fino al 20% del capitale investito sarà destinato all'Italia, dove è previsto anche un piano di assunzione di nuovi talenti nei team sales e operations."L'Italia è un mercato cruciale per Bonx, poiché vanta svariateper l'innovazione - commenta- Abbiamo scelto di investire in Italia assumendo risorse, aprendo uffici e stringendo collaborazioni strategiche, perché crediamo che la nostra tecnologia possa davvero liberare il potenziale di queste imprese. Questo round ci dà la forza per farlo con ambizione e continuità".30-06-2025 14:23