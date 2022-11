Bonus "matrimonio in chiesa", scoppia la polemica. Interviene Palazzo Chigi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Scoppia la polemica in scia alla proposta di legge presentata dalla Lega alla Camera che prevede unSi tratterebbe della detrazione del 20 per cento delle spese collegate alla celebrazione del matrimonio (religioso): dagli ornamenti in Chiesa, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, agli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere, il parrucchiere, il make-up e il servizio fotografico. Obiettivo dei proponenti è risollevare la sorte dei matrimoni (religiosi) in calo. Nozze che in Italia (in chiesa o meno) sono in flessione da anni e che, durante la pandemia sono letteralmente crollati,Subito però è scoppiata la polemica con le opposizioni che ricordano come "lo Stato sia laico". A stretto giro di posta è arrivata anche la "correzione" : "La proposta di legge a mia prima firma, volta a incentivare il settore del wedding, che per questioni di oneri prevedeva un bonus destinato ai soli matrimoni religiosi,, ha detto in serata il primo firmatario, Domenico Furgiuele.In serata anche fonti di Palazzo Chigi precisano che la proposta è una iniziativa parlamentarRincara la dose il ministro della Difesa Guido Cosetto: "Il bonus nozze non fa parte della manovra, è la proposta presentata da un deputato. Non è mai passato in mente a Palazzo Chigi di dareIntanto, i dati provvisori Istat dei primi nove mesi del 2021, mostrano che i matrimoni sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2020,Confrontando, infatti, i primi nove mesi del 2021 con lo stesso periodo pre-pandemico la variazione resta negativa (-4,5%) e in linea con la diminuzione già sperimentata negli anni più recenti. La pandemia infatti ha indotto moltissimi, soprattutto giovani, a rinviare le nozze, che nel giro di un solo anno sono quasi dimezzate: nel 2020 sono stati celebrati infatti 96.841 matrimoni, 87 mila in meno rispetto al 2019 pari al -47,4%. In forte calo a causa del Covid anche le unioni civili, le separazioni e i divorzi: l21-11-2022 10:44