Bonus facciate, verso boom interventi: impatto da 4 miliardi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Circatanto potrebbe valere ilconvogliandodegli interventi di recupero edilizio realizzati il prossimo anno nel nostro Paese. Questo l' effetto stimato dalla relazione tecnica di accompagnamento al Ddl di Bilancio. provando a ipotizzare quanto ilsarà utilizzato negli immobili italiani, come riporta il Sole24Ore."Nella Legge di Bilancio unaCon il bonus facciate un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la facciata di casa o del condominio, in centro storico o periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni", aveva scritto su Twitter il ministro dei Beni Culturali,, ufficializzando l'arrivo della misura. La proposta trae ispirazione da una famosa legge francese degli anni sessanta, la cosiddettaLa nuova detrazione potrà essere richiesta per le spese documentate sostenute nel corso del 2020 per gli interventi edilizi, inclusi quelli di, finalizzati al recupero delle facciate degli edifici.gli aspetti fondamentali del: primo,, il secondo è che si accede allo sconto fiscale anche in caso di lavori di manutenzione ordinaria. Tradotto: basta semplicemente tinteggiare le pareti esterne di un edificio per avere diritto alla detrazione.Il- diviso in dieci quote annuali di pari importo - abbraccia unsi va, come detto, dalla semplice tinteggiatura, passando per il rifacimento di marmi di facciata, rifacimento di ringhiere, balconi e grondaie. Nel pacchetto pure gli impianti presenti sulla facciata (cavi che portano il segnale televisivo, pluviali, illuminazione). Proprio qualche giorno fa,ha chiarito che ci sarà cumulabilità piena06-11-2019 08:42