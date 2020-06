Bonomi: aspettavo piano dettagliato dal Governo. Confindustria ne ha già uno

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Se non arriverà un piano dettagliato dagliha già pronto il suo., presidente dell'associazione degli industriali italiani, si è dimostrato critico nei confronti dell'azione del Presidente del Consiglio,: "Mi sarei aspettato che, con le convocazioni a Villa Pamphili, il Governo presentasse unben dettagliato, con un cronoprogramma, con gli effetti attesi, in quanto tempo, gli effetti sul PIL. Questo piano non l'ho visto, sarei curioso di leggerlo. Vorrei ascoltarlo"."Detto ciò – ha aggiuntonel corso di una conferenza stampa con la stampa estera – comesiamo positivi e propositivi. Andremo a Villa Pamphili dicendo quello che pensiamo e soprattutto presentando un nostroben preciso. Sarà pubblicato, ne abbiamo fatto un libro". "" è il titolo del volume che ha presentato ai giornalisti presenti.Il presidente degli industriali italiani ha espresso la sua opinione anche sulla questione della presenza delloin economia: "Noi veniamo da errori di lunga durata: problemi di demografia, il Paese viene fuori da 25 anni di bassa produttività e, su questo, non siamo mai intervenuti e, soprattutto, una propensione del pubblico ad entrare ormai nella dimensione di gestore dell'economia, cosa che se prendiamo alcuni esempi comeedvediamo i danni che ha prodotto".Infine, per il Presidente dioccorre un'azione rapida e significativa come quella dalla: "Bisogna mettere in campo modelli di rapporto tra istituzioni e parti sociali come inche hanno consentito in 21 ore di discussione di mettere in campo 15 pagine e un bazooka didi euro per rilanciare l'economia".15-06-2020 04:11