Bollette, Federdistruzione-ENEA: i cinque consigli per risparmiare

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Al via, da lunedì 14 novembre, la campagna di informazione al consumatoreedicata ai cinque consigli pratici elaborati dagli esperti di ENEA che aiutano a ridurre i consumi energetici in ambito domestico e ad abbassare la bolletta. L'iniziativa cade nel Mese dell'Efficienza Energetica 2022, promosso da ENEA, e coinvolge le aziende associate ache ne potranno veicolare i contenuti attraverso i propri canali di comunicazione fisici o digitali, in grado di raggiungere milioni di consumatori. Un impegno, quello del settore della distribuzione, che ha l'obiettivo di dare un contributo concreto alleLa campagna fa leva sull'idea che", evidenziando come siano i comportamenti più semplici ad avere il maggiore impatto in termini di consumo domestico.le nostre imprese si sono già date delle linee guida volontarie con una serie di misure che riguardano i punti vendita, le attività operative e gli indirizzi di investimento necessari ad abbassare il fabbisogno di energia. L'iniziativa con ENEA è un ulteriore contributo che le aziende della distribuzione mettono in campo rivolgendosi direttamente ai consumatori con uno spirito di servizio, per fare informazione e dare valore a comportamenti di buon senso che aiutano a tagliare il costo della bolletta e danno un contributo concreto al risparmio energetico del Paese", sottolineaConsapevolezza indispensabile per andare verso una vera transizione energetica ed anche per contrastare il caro-bollette attraverso semplici cambiamenti negli stili di vita. In questa direzione va la campagna con Federdistribuzione che permetterà di coinvolgere un grande numero di persone in modo molto positivo",11-11-2022 12:52