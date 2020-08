BNP Paribas REIM rileva "Bodio Center", Business Park da 80mila mq a Milano

(Teleborsa)

(Teleborsa) - BNP Paribas REIM Italy SGR , per conto del, ha concluso l'acquisto del 100% delle quote della joint venture gestita da AXA , in nome e per conto dei suoi clienti istituzionali e di, proprietaria del complesso immobiliare situato a Milano e denominatoIl business park, certificato LEED Gold e BREEAM Good, ha una superficie lorda di oltree si compone di 5 edifici ad uso direzionale e 2 edifici destinati ad attività di servizi.Sono fiera che la nostra SGR, per conto del OPCI BNP Paribas Diversipierre, abbia concluso l'acquisizione di Bodio Center – ha dichiarato, Ceo e Direttore Generale di BNP Paribas REIM Italy SGR – non soltanto per la tipologia di business park, sostenibile, efficiente e versatile, ma anche perché questa operazione rappresenta una delle maggiori transazioni realizzate quest'anno in Italia a dimostrazione della nostra volontà e determinazione a continuare a investire sul real estate di Milano e dell'Italia in generale"."Nonostante la fase di incertezza economica legata all'emergenza sanitaria – ha commentato, Chief Investment Officer di BNP Paribas REIM Italy SGR – Milano rappresenta ancora una piazza importante in cui investire con un'ottica di lungo termine. In questo senso, l'acquisizione del Bodio Center si caratterizza per le grandi potenzialità legate allo sviluppo urbanistico della città. Il complesso immobiliare si trova infatti all'interno di un'area destinata a rappresentare l'evoluzione naturale del quartiere di Porta Nuova una volta che prenderà il via il progetto di riconversione degli scali ferroviari".Per la finalizzazione dell'acquisizione del complesso Bodio Center, BNP Paribas REIM Italy SGR è stata supportata dain qualità di advisor legale, dain qualità di advisor finanziario e fiscale, dain qualità di advisor tecnico e dain qualità di advisor commerciale:"Siamo particolarmente orgogliosi di aver supportato BNP Paribas REIM Italy SGR in tutte le fasi del processo di acquisizione di Bodio Center, affrontando un processo e un contesto particolarmente competitivo in un momento storico complicato dall'emergenza Covid-19 – ha affermato, Head of Office Capital Markets di BNP Paribas RE Advisory Italy – Questa operazione rappresenta la dimostrazione della forza del nostro Gruppo, capace di offrire soluzioni a 360 gradi agli investitori immobiliari".05-08-2020 06:52