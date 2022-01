Bloomberg Gender-Equality Index, ENEL confermata per il terzo anno consecutivo

(Teleborsa)

(Teleborsa) -è stata confermata per il terzo anno consecutivo nelcome una delle aziende leader di 11 settori, con sede in 45 Paesi, su quasi 11.700 società quotate in borsa valutate sulla base dell'ampiezza dell'informativa e dei risultati raggiunti dalle loro iniziative di inclusione di genere. Anche, è stata confermata nell'indice, mentreè stata inclusa per la prima volta."La conferma di Enel nel Gender-Equality Index di Bloomberg per il terzo anno consecutivo è un altro importante riconoscimento del nostro impegno continuo nei confronti dei principi della diversità di genere e dell'inclusione – ha dichiarato–. In Enel, abbracciamo la diversità come un'opportunità per creare una cultura che supporti tutte le persone nell'esprimere il loro potenziale a tutti i livelli e in tutta la catena del valore, cercando sempre di contribuire a una solida base per un mondo prospero e sostenibile".Ilè un metodo di reporting e divulgazione standardizzato a livello internazionale dei dati di genere in ambito aziendale. Fornisce alle società un modello per misurare il modo in cui promuovono l'uguaglianza di genere attraverso cinque pilastri: leadership femminile e pipeline di talenti, parità salariale e parità di retribuzione di genere, cultura inclusiva, politica sulle molestie sessuali e branding a favore delle donne.è stata confermata nell'indice grazie a un, che – spiega Enel in una nota – testimonia un elevato livello di trasparenza e di risultati complessivi realizzati sui cinque pilastri del framework. Nel dettaglio Enel si distingue nel GEI di Bloomberg per le sue politiche di promozione della presenza delle donne nel Consiglio di Amministrazione, nelle posizioni manageriali e nelle nuove assunzioni, al contributo dato alla parità di retribuzione, e alla definizione di benefici sociali e di soluzioni di equilibrio tra vita privata e vita professionale per tutti i suoi dipendenti. Inoltre, nell'edizione di quest'anno, in linea con la precedente valutazione, è stato espressamente riconosciuto l'impegno di Enel nella prevenzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro. Le migliori prassi innovative realizzate sulla diversità di genere hanno consentito a Enel di raggiungere unal punteggio medio delle altre imprese incluse nell'indice.26-01-2022 15:10