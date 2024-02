Bitcoin supera 57mila dollari per la prima volta dal 2021

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo una settimana di scambi tiepidi, ilper la prima volta dalla fine del 2021 sostenuta dalla domanda degli investitori così come da ulteriori acquisti da parte di MicroStrategy. La valuta digitale ha guadagnato fino al 4,4% raggiungendo i 57.039 dollari prima di ridurre il balzo ed essere scambiato a 56.085 dollari a Londra. Il prezzo del Bitcoin è aumentato del 32% dall'inizio dell'anno estendendo il rally alimentato – rileva Bloomberg – anche dall'appetito speculativo per token più piccoli come Etere e Dogemoneta.Già lunedì ilLa criptovaluta, stando airiportati da Cnbc, è salita del 5% a 54.460 dollari. Al suo massimo della sessione, Bitcoin ha toccato i 54.965,26 dollari e ha raggiunto il livello più alto da dicembre 2021. "Oggi è il giorno della liquidazione dei futures sui bitcoin, il che sta contribuendo al balzo dei prezzi a cui stiamo assistendo – ha commentato ieri–. Ci stiamo avvicinando alla finestra in cui solitamente vediamo i trader posizionarsi prima del dimezzamento del bitcoin, che avverrà nella seconda metà di aprile. Sospetto che questo sia il giorno in cui le persone inizieranno ad assumere posizioni rialziste prima dell'halving".La maggior parte delha tratto slancio dal bitcoin.ha guadagnato più del 2% per essere scambiato a 3.173,87 dollari,ha registrato un +5%, il tokendi Cardano +4% e la criptovaluta nativa del network Polygon,+8%.. CoinBase ehanno fatto un balzo del 16%., i più grandi minatori di bitcoin, sono aumentati rispettivamente del 15% e del 20%.è rimasto stabile nella scorsa settimana, quando è iniziato il breakout, e lo ha messo sulla buona strada per un guadagno mensile del 27%."Bitcoin si è aggirato intorno ai 52mila dollari nelle ultime due settimane ed è alla ricerca di un'opportunità per sfondare" ha affermatoche ha citato sviluppi positivi e peculiari nella regolamentazione delle criptovalute e nella crescente partecipazione al dettaglio.In una nota recente,ha sottolineato che, dopo aver preso una pausa a gennaio, l'appetito dei rivenditori per le criptovalute è rimbalzato a febbraio ed è stato un driver significativo dell'azione al rialzo dei prezzi. Ha indicato tre catalizzatori chiave che aiutano a spiegare il rinnovato interesse al dettaglio: l'halving del bitcoin e il prossimo aggiornamento tecnologico di Ethereum – entrambi considerati scontati da JPMorgan – e la potenziale approvazione degli ETF spot ether.27-02-2024 10:18