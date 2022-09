BCE, pronti ad aumentare ancora tassi nei prossimi mesi

(Teleborsa)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea "si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni, per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d'inflazione". Lo riporta il Bollettino economico, spiegando che a settembre l'istituzione ha deciso di alzare i tassi di altri"perché l'inflazione seguita a essere di gran lunga troppo elevata ed è probabile che si mantenga su un livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo". La Bce punta a portare i tassi "a livelli che assicureranno un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Anche in futuro - aggiunge il bollettino - le decisioni sui tassi di riferimento saranno dipendenti dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione".Dopo il rafforzamento della prima metà dell'annonell'area dell'euro, con l'economia che dovrebbe ristagnare nel prosieguo dell'anno e nel primo trimestre del. Quanto ai rincari dell'energia, sebbene si stiano attenuando, le strozzature dal lato dell'offerta continuano a frenare l'attività economica. Inoltre, la situazione geopolitica avversa, soprattutto l'aggressione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, si ripercuote sulla fiducia delle imprese e dei consumatori", aggiunge la Bce.ad agosto nell'area euro ha raggiunto il 9,1 per cento e "il vertiginoso aumento dei prezzi dei beni energetici e alimentari, le pressioni dal lato della domanda in alcuni settori dovute alla riapertura delle attività economiche e le strozzature dal lato dell'offerta continuano a sospingerla verso l'alto". "Le spinte sui prezzi hanno continuato a rafforzarsi e a diffondersi in tutta l'economia e nel breve periodo l'inflazione potrebbe aumentare ulteriormente. Quando le attuali determinanti dell'inflazione verranno gradualmente meno e la normalizzazione della politica monetaria produrrà i suoi effetti sull'economia e sul processo di formazione dei prezzi - prevede l'istituzione - l'inflazione si ridurrà". "I rischi per le prospettive di inflazione sono prevalentemente orientati al rialzo", dice ancora la Bce. "Come per la crescita, il rischio principale nel breve termine è rappresentato da un'ulteriore interruzione delle forniture di energia. Nel medio termine l'inflazione potrebbe rivelarsi più elevata delle aspettative a causa di un peggioramento persistente della capacità produttiva dell'economia dell'area dell'euro, di ulteriori rincari dei beni energetici e alimentari, di un incremento delle aspettative di inflazione al di sopra dell'obiettivo del Consiglio direttivo o di aumenti salariali maggiori del previsto. Tuttavia, un'eventuale diminuzione dei costi energetici o un indebolimento della domanda nel medio termine potrebbero ridurre le pressioni sui prezzi".La BCE evidenzia anche che. "Il mercato del lavoro - si legge - si è dimostrato solido, dando sostegno all'attività economica. Il numero di occupati è aumentato di oltre 600.000 unità nel secondo trimestre del 2022 e a luglio il tasso di disoccupazione è sceso al minimo storico del 6,6 per cento. Nel secondo trimestre del 2022 il totale delle ore lavorate e' ulteriormente aumentato, dello 0,6 per cento, superando i livelli pre-pandemia. In prospettiva, è verosimile che il rallentamento dell'economia induca, in qualche misura, un aumento del tasso di disoccupazione".Intanto, in una intervista rilasciata alla testata "t-online", è arrivato il monito lanciato dacomponente del Comitato esecutivo della Bce. Misure di sostegno pioggia da parte dei governi in questa fase con le politiche di bilancio "possono stimolare la domanda e spingere a rialzo l'inflazione". E alla Bce