BCC Iccrea, Fitch migliora rating grippo a livello investment grade

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'agenzia di ratingha migliorato in data odierna il rating sulportandolo a livello investment grade; in particolare, il rating a lungo termine è migliorato a "BBB-" da "BB+", quello a breve termine a "F3" da "B" ed il viability rating a "bbb-" da "bb+". L'outlook sul rating a lungo termine è stabile. Fitch ha inoltre migliorato il giudizio a "BBB-"da "BB+" anche sulla capogruppo Iccrea Banca con outlook stabile.L'upgrade da parte dell'agenzia di rating - spiega una nota - "del Gruppo volte a migliorare l'andamento del business e la diversificazione delle fonti di ricavo; tutto questo, unito agli ulteriori, sostiene il modello di business ed il suo potenziale di crescita". Secondo l'agenzia, inoltre, l'attuale contesto di tassi d'interesse, più favorevole rispetto a quello esistente prima del 2023, dovrebbe sostenere la strutturale capacità del Gruppo di generare utili.Nella sua analisi Fitch sottolinea, infine, come l'e gli elevati coefficienti patrimoniali costituiscano dei punti di forza del profilo di rating del Gruppo BCC Iccrea., ha aggiunto: "L'odierno giudizio di Fitch Ratings si unisce ad una, tra cui i risultati dello Stress Test che ci colloca in Europa tra gli istituti più solidi, le recenti revisioni di rating di DBRS con il livello investment grade e S&P con l'outlook da stabile a positivo, ed infine le raccomandazioni sullo SREP 2024 con una riduzione del Pillar 2 Requirement (P2R) di 27 bps. Coerentemente con lo scopo mutualistico che ci contraddistingue, questa ulteriore notizia positiva ci stimola a proseguire, con ancora maggiore vigore, nel percorso intrapreso sia per rendere il nostro modello di business ancora più efficiente e moderno che per rafforzare il nostro supporto ai territori e alle comunità".24-01-2024 17:45